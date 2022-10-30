Уроки русского и литературы после перехода на эстонский язык обучения исчезнут из обязательной программы. Что будет с учителями?

Можно сколько угодно ломать копья из-за того, что школьники десятилетиями и из поколения в поколение учат все те же „Бородино“ и „Анчар“. Насколько это в нынешних реалиях вообще нужно, вопрос непростой. Но если представить, что уроки русского языка и литературы в какой-то момент полностью исчезнут из расписания учащихся нынешних русских школ, становится страшно.

Неужели вскоре уже никто, кроме родителей, детям не расскажет, как пишутся -ЖИ и -ШИ, кто такие Пушкин и Бальмонт, что случилось со старухой-процентщицей?

Или всем мамам и папам, которые хотят, чтобы ребенок знал родной язык и свою культуру, придется после работы по вечерам самим становиться учителями русского языка и литературы и это все ребенку рассказывать или, как вариант, отдавать детей в частную школу или нанимать репетиторов русского языка и литературы?

Однако в Министерстве образования и науки заверяют, что не все так страшно. На волнующие людей вопросы „МК-Эстонии“ ответил министр образования и науки Тынис Лукас.

„Русский больше не будет обязательным предметом“

– То, что с 2024 года русский язык и литература перестанут быть обязательными предметами, касается только русских школ или эстонских тоже? Будут ли в эстонских школах и дальше преподавать русский?

– Это не новая деятельность, а поправка к закону. Действующий закон „Об условиях и процедурах создания возможностей для изучения языка и культуры“, вступивший в силу 14 сентября 2012 года, также предусматривает организацию изучения родного языка и культуры в школах, если в школе есть 10 и более желающих учеников с родным языком, отличным от эстонского. Если желающих меньше десяти, то организация уроков родного языка и культуры возможна в сотрудничестве с муниципалитетом или городской администрацией.

В переходный период планируется, что в каждом классе, где осуществляется переход на обучение на эстонском языке, будет продолжено преподавание родного языка и культуры на основе расписания.