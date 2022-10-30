Уроки русского и литературы после перехода на эстонский язык обучения исчезнут из обязательной программы. Что будет с учителями?(112)
В конце сентября состоялся брифинг, на котором представители Министерства образования и науки сообщили, что после 2024 года уроки русского языка и культуры больше не будут обязательными в школах. И можно будет лишь ходатайствовать о том, чтобы ученикам-неэстонцам, которых не менее 10 человек в школе, проводили уроки по этим предметам по желанию – но в объеме не более двух часов в неделю. В свете этого возникает ряд вопросов: что теперь будет с учителями русского языка и литературы? И как это все (исчезновение русского языка и литературы из обязательной программы) отразится на учениках, чей родной язык – русский? Разбирался еженедельник МК-Эстония.
Можно сколько угодно ломать копья из-за того, что школьники десятилетиями и из поколения в поколение учат все те же „Бородино“ и „Анчар“. Насколько это в нынешних реалиях вообще нужно, вопрос непростой. Но если представить, что уроки русского языка и литературы в какой-то момент полностью исчезнут из расписания учащихся нынешних русских школ, становится страшно.
Неужели вскоре уже никто, кроме родителей, детям не расскажет, как пишутся -ЖИ и -ШИ, кто такие Пушкин и Бальмонт, что случилось со старухой-процентщицей?
Или всем мамам и папам, которые хотят, чтобы ребенок знал родной язык и свою культуру, придется после работы по вечерам самим становиться учителями русского языка и литературы и это все ребенку рассказывать или, как вариант, отдавать детей в частную школу или нанимать репетиторов русского языка и литературы?
Однако в Министерстве образования и науки заверяют, что не все так страшно. На волнующие людей вопросы „МК-Эстонии“ ответил министр образования и науки Тынис Лукас.
„Русский больше не будет обязательным предметом“
– То, что с 2024 года русский язык и литература перестанут быть обязательными предметами, касается только русских школ или эстонских тоже? Будут ли в эстонских школах и дальше преподавать русский?
– Это не новая деятельность, а поправка к закону. Действующий закон „Об условиях и процедурах создания возможностей для изучения языка и культуры“, вступивший в силу 14 сентября 2012 года, также предусматривает организацию изучения родного языка и культуры в школах, если в школе есть 10 и более желающих учеников с родным языком, отличным от эстонского. Если желающих меньше десяти, то организация уроков родного языка и культуры возможна в сотрудничестве с муниципалитетом или городской администрацией.
В переходный период планируется, что в каждом классе, где осуществляется переход на обучение на эстонском языке, будет продолжено преподавание родного языка и культуры на основе расписания.
В классе, где обучение ведется полностью на эстонском языке, русский язык действительно больше не будет обязательным предметом. Но ученику, чей родной язык отличается от эстонского, в случае если в школе не менее десяти детей с таким же родным языком, будет предоставляться возможность (по желанию ученика и родителей) изучать родной язык и культуру в течение двух часов в неделю с первого класса. Уроки культуры на русском языке и уроки русского языка как иностранного будут в школах и после перехода на эстоноязычное обучение.
Переход на обучение на эстонском языке будет происходить постепенно, и к 2029/2030 учебному году во всех классах основной школы будет обеспечено полноценное обучение на эстонском языке. Основное сокращение количества предметов на русском языке будет происходить каждый год, и в целом это даст достаточный срок для желающих довести свои знания эстонского языка до необходимого уровня.
Что будет с учителями?
– К чему уже сейчас можно готовиться учителям русского языка и литературы? Грозит ли им массовое увольнение?
– Уже давно существует требование к педагогам владеть эстонским языком на уровне B2 или C1, в зависимости от занимаемой должности и языка, на котором они преподают.
По данным Эстонской инфосистемы образования EHIS, учителей, не отвечающих требованиям эстонского языка, больше всего среди учителей математики и классных руководителей в начальных школах, а также среди учителей математики и русского языка в гимназиях.
Мы надеемся, что значительная часть работающих преподавателей сможет довести свои языковые навыки до необходимого уровня и продолжить вносить свой вклад в образование.
– Что делать тем студентам, которые уже учатся или планируют в следующем году поступить в университет на специальность учитель русского языка и литературы? А также тем, кто в следующем году заканчивает обучение по этой специальности?
– Учителя, отвечающие квалификационным требованиям, очень нужны в наших школах, поэтому важно, чтобы все, кто заканчивает педагогическое образование, начали работать в школе.
В школах по-прежнему останется спрос на русскоязычные уроки культуры и преподавание русского языка, в том числе – как иностранного.
– Ограничат ли количество мест в университете по этой специальности или государство вообще не будет заказывать по ней бесплатные места?
– Количество учебных программ и мест, открытых для приема студентов, определяет университет, но в административном договоре с государственными университетами было оговорено, что при планировании приема и содержании учебных программ будут учитываться сигналы рынка труда и предложения отраслевых отчетов OSKA.
Частные школы – выход?
– Распространятся ли эти требования на частные школы, или они смогут сами решать, сколько уроков русского языка будет у них в неделю?
– Закон об основной школе и гимназии распространяется и на частные школы, которые также должны обеспечить преподавание эстонского языка в школе.
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От редакции: пообщавшись дополнительно с представителями Министерства образования и науки, мы выяснили, что учителям русского и литературы, а также родителям детей волноваться, по словам чиновников, пока особо не нужно. Русский и литература в переходный период (до 2029/2030 учебного года) не должны исчезнуть из программы. Да и после тоже не должны: в тех школах, где сейчас обучение идет на русском языке, учеников, чей родной язык – не эстонский, обычно больше 10. Следовательно, по желанию учеников и родителей русский и литература могут остаться в программе – но не более двух часов в неделю. И когда ребенку предложат изучать В-язык (дополнительный иностранный), он также может выбрать русский язык.
Что же касается учителей, то если преподавателей русского языка и литературы в школе вдруг в процессе перехода или после него окажется больше, чем нужно будет для того, чтобы давать ученикам по два часа русского и литературы в неделю, то государство через Министерство образования и науки будет дотировать их переобучение и выделять на это дополнительные средства. В каком объеме – пока неясно, это еще не утвердили. Программа перехода должна быть согласована и утверждена в течение ближайшего месяца.
Уроки русского языка как иностранного в эстонских школах останутся, так что учителям работы должно хватить.
По поводу частных школ, которые тоже должны перейти на эстонский язык обучения, в Министерстве образования и науки пояснили так: частные учебные учреждения могут проводить обучение на русском/английском/французском языках и так далее, но должны в таком случае ходатайствовать о специальном разрешении.