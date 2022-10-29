Адвокат Николая Осипенко: нет смысла заключать бизнесмена под стражу, ему и так запрещено покидать место жительства

„Выдвинутое прокуратурой предположение о том, что существует большой риск того, что Николай Осипенко может уклониться от процедуры, несостоятельно: с 6 октября Николай Осипенко может покинуть свое место жительства только с разрешение прокуратуры. Закон допускает ограничение свободы личности только в случае крайней необходимости и только до тех пор, пока это абсолютно необходимо“, - резюмировал адвокат Юри Леппик.

25 октября окружной прокурор Алан Рюйтель объяснил Delfi, что обвинение хочет оставить Осипенко под стражей по двум причинам. „Во-первых, существует риск того, что, оставаясь на свободе, этот человек может продолжать совершать новые преступления“, — сказал Рюйтель. „Еще одна причина в том, что он может попытаться избежать уголовного преследования“. С этим уже тогда не согласился адвокат бизнесмена.

Тартуский окружной суд объявит свое решение о взятии или не взятии под стражу подозреваемого 3 ноября.

В начале октября правоохранительные органы сообщили о том, что по подозрению в коррупции в Ида-Вирумаа были задержаны несколько человек: крупный предприниматель Николай Осипенко и восемь официальных лиц. К тому же были задержаны еще два человека, связанных с Осипенко.

На заседании городского собрания Кохтла-Ярве 27 октября состоялось голосование, в ходе которого прошли все объявленные вотумы недоверия. Таким образом все подозреваемые по делу Осипенко лишились власти.