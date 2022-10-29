В правильном направлении: Эстония вошла в первую десятку в рейтинге верховенства права, опередив Латвию и Литву(6)
Международная неправительственная организация World Justice Project (Всемирный правовой проект) опубликовала свой ежегодный рейтинг верховенства права в странах мира за 2022 год. Эстония заняла в нем девятое место, - сообщает RusDelfi.lv
В топ-пятерку наиболее правовых стран мира вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Замыкают список Гаити, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.
Россия заняла 107-е место, между Ливаном и Кот-Д'Ивуаром. Беларусь — на 99-й позиции, Украина — на 76-й. Литва на 18 месте, Латвия — на 24.
Подсчет ведется по восьми категориям, в числе которых возможность для демократических институтов контролировать государственную власть, уровень коррупции, соблюдение основных прав человека, открытость правительства и другие параметры.