В правильном направлении: Эстония вошла в первую десятку в рейтинге верховенства права, опередив Латвию и Литву

В топ-пятерку наиболее правовых стран мира вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Замыкают список Гаити, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.

Россия заняла 107-е место, между Ливаном и Кот-Д'Ивуаром. Беларусь — на 99-й позиции, Украина — на 76-й. Литва на 18 месте, Латвия — на 24.

Подсчет ведется по восьми категориям, в числе которых возможность для демократических институтов контролировать государственную власть, уровень коррупции, соблюдение основных прав человека, открытость правительства и другие параметры.