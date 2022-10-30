Краж в Эстонии все больше: где и что воруют? Читайте, как защититься от воров!

Растет и число краж в частных домах: воры уносят всю легкую добычу. Например, непристегнутые велосипед ы, оставленную на участке садовую мебель или технику, лежащую в автомобиле на видном месте. „Горячим товаром“ являются и рабочие инструменты, техника, смарт-устройства, украшения, наличные и сумочки.

В домах берут все, что попадается под руку!

Систематические кражи чаще всего совершают мужчины раннего среднего возраста (30–50 лет), которых полиция уже давно знает в связи с наркотиками. Их прежние контакты с полицией могут указывать и на другие социальные проблемы.

В целом кражи делятся на два типа: профессиональные воры перепродают украденное, другие воры используют то, что украли, в личных целях. По словам Грюнберг, большая часть продуктов питания и товаров первой необходимости, например, дорогие алкогольные напитки, вероятно, воруют для перепродажи.

„В последние годы число краж действительно демонстрировало небольшую тенденцию к росту“, – подтвердила эксперт бюро превенции PPA Герли Грюнберг. В продуктовых магазинах добычей воров становятся различные продукты питания, товары первой необходимости и хозтовары, а также предметы личной гигиены. А преобладает среди украденного товара алкоголь .

Число краж в магазинах растет уже несколько лет

В начале октября 33-летний мужчина украл в магазине, находящемся в Пярну на улице Лай, товар на 300 евро. К счастью, охранник магазина поймал злоумышленника и передал его полиции.

Только в октябре в разных уголках Эстонии произошло несколько краж в магазинах: воры унесли как наличные, так и товары первой необходимости. Например, на прошлой неделе в Пыхья- Таллинн е был взломан киоск на улице Каларанна: злоумышленник украл 1000 евро. Неделей ранее 33-летний мужчина попытался украсть товар из магазина, находящегося в Ласнамяэ на Линнамяэ теэ, при задержании он угрожал охраннику ножом. Полицейские доставили его в арестный дом. На той же неделе в Валга была совершена кража со взломом в магазине на улице Вабадузе: вор унес кассовый аппарат с наличными, а также одежду и товары первой необходимости. Ущерб достигает 3000 евро.

„Как правило, профессиональные воры готовятся заранее и пытаются совершить взлом, когда дома никого нет“, – сказала пресс-секретарь PPA Анника Максимов. „Также воров привлекают открытые двери и окна – они всегда воспользуются такой возможностью“, – добавила она.

Максимов подчеркнула, что обычно ущерб, нанесенный кражей, варьируется от пары сотен до пары тысяч евро, однако в этом году самый большой ущерб от краж из жилых помещений достигал целых двадцати тысяч евро.

Хотя велосипедный сезон завершается, воры не упускают последнюю возможность прихватить непристегнутый велосипед. 24-летний Александр лишился велосипеда чуть более месяца назад, оставив его в подъезде дома в Таллинн-Вяйке. „В полицию я не обращался, потому что велосипед был уже старый, – признался он. – Опыт показывает, что обращение в полицию ни к чему не приводит, украденное уже не вернешь“.

„Напоминаем, что хранение велосипедов и других вещей в подъездах многоквартирных домов противоречит и требованиям пожарной безопасности, поэтому велосипеды следует хранить в кладовках, где без труда можно установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и т. д.“ – отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Грюнберг тоже советует хранить велосипеды в запертом подвале, сарае, гараже или помещении для хранения: „Если такой возможности нет, храните велосипед в квартире. Конечно, это может быть неудобным, но так вы надежнее защитите свое имущество“.

Однако запертые двери спасают не всегда: воры взламывают их и берут все, что можно взять. На днях (28 октября) в полицию сообщили, что в Тарту из квартиры на улице Лай украли микроволновую печь, блендер, игровую приставку и кофемашину – ущерб оценивается в 1537 евро.

На прошлой неделе в волости Валга из запертого гаража был угнан мопед стоимостью 500 евро.

За неделю до этого в Тарту в подвале многоквартирного дома на улице А. Хаава добычей воров стал чемодан с рабочими инструментами стоимостью 500 евро. В тот же день в Пайде во дворе частного дома украли одежду для взрослых и детей: ущерб – более 420 евро.

„Если раньше люди боялись краж со взломом из-за страха потери какой-то вещи, ценной с материальной точки зрения, то, согласно результатам недавно проведенного нами исследования, связанный с этим эмоциональный ущерб еще больше. Вещи можно заменить новыми, а чувство безопасности дома может уже никогда не вернуться, если в ваш дом наведались непрошеные гости. Страх надолго остается и у взрослых, и у детей“, – добавил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Памятка, как защититься от воров Уходя из дома или ложась спать, закрывайте окна и запирайте двери.

Запирайте входную дверь, даже когда вы дома.

Нанесите метки на ценные вещи, сфотографируйте эти вещи и сохраните фото в надежном месте.

При необходимости установите охранное оборудование или воспользуйтесь услугами охранной фирмы.

Храните велосипеды и рабочие инструменты в надежно запертом сарае или кладовке.

Не оставляйте дорогие подарки в автомобиле или у окна на видном месте.

Установите охранную систему.