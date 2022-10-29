Одинец о письмах против Пентус-Розиманнус: Март Хельме передал адвокату документы внутриведомственного пользования, это недопустимо

„Мягко говоря, просто ошеломляет то, что Март Хельме использовал ставшую ему доступной информацию в своих личных целях и в политических интересах своей партии. Я исходя из своего опыта знаю очень хорошо, что в руки председателя спецкомиссии попадает очень много деликатной информации – как личного характера, так и предусмотренной только для служебного пользования“, – пояснил Эдуард Одинец.



По его словам, с такими сведениями нужно обращаться чрезвычайно аккуратно, чтобы безосновательно не испортить чью-либо репутацию.



„Март Хельме утверждал, что он направил в правоохранительные органы заявление о преступлении как частное лицо и депутат Рийгикогу, а не от имени спецкомиссии по борьбе с коррупцией. Он также утверждал, что составившее заявление о преступлении адвокатское бюро использовало звучавшую на открытых заседаниях публичную информацию. При этом у общественности сложилось впечатление, что речь шла о коллегиальной позиции комиссии“, – отметил Одинец.



Помимо того, что Март Хельме ввел людей в заблуждение, еще более ошеломительным является то, что по распоряжению Хельме еще 4 октября все находящиеся в распоряжении спецкомиссии материалы, в том числе предназначенные для внутриведомственного пользования и подпадающие под обязательство обеспечения тайны переписки и сообщений, были направлены выбранному Хельме адвокатскому бюро, в результате чего и было составлено заявление о преступлении, подчеркнул Эдуард Одинец.



„В подобных действиях председателя спецкомиссии я усматриваю совершенно четкие признаки злоупотребления своим служебным положением. Антикоррупционный закон предусматривает, что передача собранных материалов может осуществляться лишь на основании решения комиссии и является прерогативой комиссии. Причем материалы могут передаваться только следственным органам“, – пояснил Эдуард Одинец, возглавлявший спецкомиссию с начала 2021 года по лето 2022 года.



По словам Одинца, Март Хельме отказался на заседании спецкомиссии предоставить информацию, кто оплачивал услуги адвокатского бюро.



Речь идет о заявлении о преступлении в отношении бывшего министра финансов и нынешнего кандидата в члены Европейской счетной палаты Кейт Пентус-Розиманнус. Государственная прокуратура сообщила в пятницу, что проанализировала поданное в отношении Кейт Пентус-Розиманнус заявление о преступлении и пришла к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.