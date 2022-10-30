Общайся, соревнуйся, получай скидки – Samsung запустил для эстонских фанатов платформу сообщества

„Основная цель платформы Samsung Community – создать единое сообщество, где пользователи устройств Samsung смогут поддерживать друг друга, будь то хорошей идеей, комментарием или лайком, – пояснила руководитель платформы Samsung Community Лига Пурмале. – Аналогичная платформа уже некоторое время работает в других странах и превосходно себя зарекомендовала. Часто самый быстрый способ найти ответы на вопросы о своих устройствах Samsung – это обратиться за помощью к другим пользователям“.



Участники платформы всегда первыми получают информацию о новых устройствах, обновлениях, кампаниях и специальных предложениях. Тут часто можно найти предложения, предназначенные специально для участников платформы Samsung Community.



„У нас также предусмотрен для участников небольшой соревновательный момент. Каждое действие на странице приносит участникам баллы, которые выводят их на более высокий уровень. Более высокие уровни, естественно, дают привилегии. Например, наш самый активный участник, Samsung Maker, будет получать приглашения на эксклюзивные мероприятия Samsung, на презентации новых устройств для законодателей моды и журналистов“, - рассказала Пурмале.



Платформа Samsung Community – это, помимо прочего, отличное место для обсуждения различных тем, где ни одна дискуссия не является более или менее важной, чем прочие. Говорить можно о чем угодно – от кулинарии и фотографии до благополучия и гейминга. Поделитесь информацией о новом сериале, который вам понравился, об интересной тренировке или секретном рецепте, благодаря которому домашняя паста будет такой же вкусной, как в итальянском ресторане.



В тематической рубрике можно найти и попросить быстрый практический совет от технически подкованных людей. Если у вас есть опасения, что вы не знаете, как использовать какую-то функцию или что-то работает не так, как должно – это идеальное место, чтобы задать вопрос и найти ответ. Если кто-то предложил подходящее решение, к вопросу можно добавить зеленую галочку, которая показывает следующим посетителям, что, возможно, решение их проблемы уже найдено.



Находясь на платформе, взаимодействуя с другими и редактируя, участники могут заработать до 15 знаков отличия и подняться до 21 уровня – от New Joiner до Maestro и Legend. Максимально активный участник удостаивается звания Samsung Maker, которое дает ряд совершенно особых привилегий.

