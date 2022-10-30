Воскресенье - последний день, когда в столичном Кесклинне можно ходатайствовать о получении гуманитарного пакета

„Очень большая часть наших пожилых людей живет в бедности, и в условиях исключительно высокой инфляции после оплаты счетов страдает именно пустой желудок. Этой разовой акцией мы хотим протянуть руку помощи самым слабым – пожилой части общества, чтобы наступающий холодный период был немного радужнее“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Это сумка продуктов, в которую входят такие продукты, как крупа, сахар, масло, мясные консервы и немного сладостей, необходимых для повседневной кулинарии.“

Старейшина призывает сообщить обо всех нуждающихся. „У нас уже есть некоторый список с прошлых лет, и мы также пытаемся узнать о других нуждающихся, поэтому я призываю всех людей рассказать об этой возможности одиноким пенсионерам“, – сказала Хауканымм.

По регистру народонаселения место жительства ходатайствующего должно находиться в районе Кесклинн, а ежемесячный доход не должен превышать 654 евро.

Для получения гуманитарного пакета следует зарегистрироваться в промежутке с 29 октября по 30 ноября, позвонив в будние дни с 9–16 на инфо-телефон 645 7200 или 645 7205. Также есть возможность сделать запрос по адресу электронной почты kesklinlane@tallinnlv.ee или заполнить анкету на домашней странице управы tallinn.ee/et/kesklinn/uksi-elava-eaka-abipakk.

Гуманитарные пакеты начнут выдавать всем зарегистрированным начиная с 15 ноября в управе района Кесклинн (ул. Нунне, 18), в Таллиннском Социальном Центре района Кесклинн (ул. Лийвалайа, 32) и в Рауа Бане (ул. Рауа, 23).

Для получения гуманитарного пакета требуется предъявить документ.