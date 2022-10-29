Люди беднеют? В Эстонии снижается покупательская способность и объемы продаж(15)
Перспективы розничных продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе, плохие. В супермаркетах, на долю которых приходится треть от общего объема розничных продаж и которые хорошо отражают показатели сектора в целом, с апреля наблюдается падение продаж в постоянных ценах. Покупательная способность среднего работника, получающего зарплату, падает уже почти год, и это падение углубляется, - сообщает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
„Однако быстрый рост цен увеличил доходы от розничных продаж на 12% в сентябре, а продажи транспортных средств выросли почти на 16%. В третьем квартале доход от розничных продаж снизился почти на процентный пункт в постоянных ценах, но с учетом продаж транспортных средств остался на том же уровне, что и годом ранее“, - объясняет эксперт Swedbank.
„В то же время, ослабление покупательной способности домохозяйств смягчается за счет энергетических субсидий. В этом году покупательная способность упадет примерно на 9%. Ожидается, что в следующем году снижение покупательной способности остановится, но, по нашим оценкам, пройдет еще пять лет, прежде чем она достигнет уровня прошлого года.
Платежи по карточкам в Swedbank падают в постоянных ценах с июня. Общее чувство уверенности потребителей упало до уровня начала 1990-х годов. Помимо и без того высоких коммунальных платежей и высокой инфляции, процентные ставки также быстро растут, ограничивая возможности многих людей в потреблении. В последние дни фьючерсы снизились, но все еще предполагают, что 6-месячная ставка Euribor может подняться выше трех процентов к следующему лету.
Для средних новых ипотечных кредитов каждое повышение Euribor на 0,5 процентного пункта означает увеличение ежемесячных платежей примерно на 30 евро. В настоящее время 6-месячный Euribor составляет около 2,1%. Однако ожидания рынка и фьючерсы Euribor могут быстро меняться. Хотя портфель вкладов населения остается значительно выше допандемической тенденции, распределение вкладов очень неравномерно и отражает лишь небольшую часть так называемого отложенного спроса среди населения Эстонии“.
Небольшим дополнением к потреблению этого года является количество военных беженцев из Украины, которые, по последним данным, составляют дополнительно 4,6% населения Эстонии на начало этого года. Однако, по данным Кассы по безработице, только 6000 из них, или 0,9% от общей численности рабочей силы Эстонии, имеют работу. В действительности число работающих беженцев, безусловно, выше.
В ближайшем будущем ожидается рост безработицы, но не очень высокий. По данным Кассы по безработице, зарегистрированных безработных на конец октября около 48 500 человек, или 7,5%. Однако этот показатель значительно ниже, чем, например, в начале прошлого года. Сравнительный уровень безработицы по разным странам может быть найден в обзоре рабочей силы, и он должен быть ниже. Мы ожидаем, что средний уровень безработицы составит около 6% в этом году и чуть более 7% в следующем. Таким образом, один лишь рост безработицы не должен стать очень сильным тормозом для потребления в следующем году.