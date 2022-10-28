ВИДЕО | В Йыхви вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре Pargi Keskus

Информацию о возгорании спасатели получили в 19.48.

Как сообщили RusDelfi в Идаском спасательном центре, пожару была присвоена третья степень тяжести.

Люди из здания были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным Спасательного департамента, в системе вентиляции загорелся двигатель.

Тушением занимались пять расчетов. Опасность утечки газа на предприятиях общественного питания центра была устранена.

Пожар был локализован в 20.22 и полностью ликвидирован в 20.38.

Центр был открыт в ноябре 2019 года.