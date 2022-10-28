28.10.2022, 20:12
ВИДЕО | В Йыхви вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре Pargi Keskus(14)
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В Йыхви в пятницу вечером загорелась крыша Pargi Keskus - крупнейшего и самого современного в городе торгового центра.
Информацию о возгорании спасатели получили в 19.48.
Как сообщили RusDelfi в Идаском спасательном центре, пожару была присвоена третья степень тяжести.
Люди из здания были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.
По предварительным данным Спасательного департамента, в системе вентиляции загорелся двигатель.
Тушением занимались пять расчетов. Опасность утечки газа на предприятиях общественного питания центра была устранена.
Пожар был локализован в 20.22 и полностью ликвидирован в 20.38.
Центр был открыт в ноябре 2019 года.