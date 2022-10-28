ЧП и криминал
28.10.2022, 20:12

ВИДЕО | В Йыхви вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре Pargi Keskus

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В Йыхви в пятницу вечером загорелась крыша Pargi Keskus - крупнейшего и самого современного в городе торгового центра.

Информацию о возгорании спасатели получили в 19.48.

Как сообщили RusDelfi в Идаском спасательном центре, пожару была присвоена третья степень тяжести.

Люди из здания были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным Спасательного департамента, в системе вентиляции загорелся двигатель.

Тушением занимались пять расчетов. Опасность утечки газа на предприятиях общественного питания центра была устранена.

Пожар был локализован в 20.22 и полностью ликвидирован в 20.38.

Центр был открыт в ноябре 2019 года.

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RusDelfi
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