Эстония принимает председательство в Балтийской ассамблее. Какие будут приоритеты?(2)
Сегодня делегация Эстонии приняла участие в 41-й сессии Балтийской ассамблеи и 28-й сессии Балтийского совета в Риге. Латвия передала председательство Балтийской ассамблеи Эстонии, а новым президентом ассамблеи был избран председатель делегации Эстонии в БА Ааду Муст.
По словам заместителя председателя эстонской делегации в БA Свена Сестера, в 2023 году Эстония возьмет на себя председательство в Балтийской ассамблее с намерением продолжить укрепление безопасности, стойкости, надежности и стабильности в Балтийском регионе, что особенно важно в условиях войны в Европе. „Объединение сил также даст нам больше возможностей для решения проблем, связанных с вторжением России. В числе прочего – это экономический и гуманитарный кризис, энергетическая безопасность, дезинформация и общие вопросы, связанные с безопасностью в Балтийских странах“, – сказал он.
„Еще один вопрос, которому мы должны уделить внимание в 2023 году – это глобальное потепление климата, которое влечет за собой катастрофические последствия, такие как вымирание видов и рост неравенства“, – сказал Сестер и уточнил, что зеленый переход должен быть одновременно эффективным и справедливым ко всем. Также, по его словам, чрезвычайно важно уделять внимание проблемам образования и культуры, сотрудничеству в сфере культуры и медиа, укреплению координирования между профессиональным и техническим образованием и культурными и образовательными учреждениями. В то же время Балтийская ассамблея продолжает играть роль связующего звена между странами восточного партнерства и Северными странами, странами Бенилюкса и Вышеградской группы, а также другими европейскими государствами.
На сессии Балтийской ассамблеи выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас. Он сказал, что сотрудничество Балтийских стран в сфере безопасности и обороны уже давно является одним из наиболее ярких примеров единства Балтийского региона. „С начала российской агрессии Балтийские страны особенно активно работают в сфере безопасности и сотрудничают теснее, чем когда-либо ранее. Наша поддержка Украине заметна, видна и слышна, и очень значима в мировых масштабах“, –сказал Ратас. Тесное сотрудничество в вопросах укрепления защиты и безопасности региона также важно с точки зрения развития коллективной обороны НАТО. „Вместе мы можем лучше отстаивать свои позиции перед союзниками по НАТО, привлекать внимание к важным вопросам в сфере безопасности и подтверждать приверженность Балтийских стран обеспечению стабильного финансирования государственной обороны“, – сказал он.
Ратас отметил, что помимо кризиса в сфере безопасности, в решении также нуждается самый крупный за последние десятилетия энергетический кризис. „Нам срочно нужны новые, альтернативные источники энергии, которые не будут зависеть от желаний воинственных недемократических государств, не загонят в угол Балтийские государства и остальную Европу, не будут заставлять отказываться от своих принципов и от поддержки Украины. Я уверен, что у нашего региона есть силы и желание найти единый подход“, – заверил спикер Рийгикогу.
В сессии Балтийской ассамблеи помимо Свена Сестера приняли участие члены делегации Михаил Корб, Хеле Эвераус, Урве Тийдус, Кальви Кыва, Хельмен Кютт, Андрес Метсоя и Анти Пооламетс.