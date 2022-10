С мировым рекордом: строительство причала СПГ-терминала в Палдиски завершено досрочно

„Мировой рекорд достигнут, и данное весной обещание выполнено – насколько нам известно, до этого никто и нигде не строил порт для приема LNG за полгода. Мы хотели бы поблагодарить каждого из более чем 200 человек, которые с весны по сегодняшний день без передышки работали, не склоняясь перед ветром и штормами“, - сказал член правления концерна Alexela Марти Хяэль.



„Начиная весной строительство, мы хотели создать в Палдиски своего рода региональную энергетическую батарею, но с июня все, что нам нужно было сделать, это построить по заказу государства причал, и сегодня эта задача выполнена. Прежде чем принимать дальнейшие решения, мы хотим убедиться, что в течение следующего месяца на причале будет установлено газовое оборудование, а к 30 ноября в Палдиски будут созданы возможности приема LNG“, - сказал исполнительный директор Infortar Мартти Талгре.



Строительство притяжного причала Палдиски началось 31 марта, когда правительство поручило Министерству экономики и коммуникаций создать к осени мощности по приему LNG. Вечером того же дня компания Alexela на свой страх и риск заказала 6 километров стальных труб, необходимых для строительства свайного фундамента порта, благодаря чему сегодня можно говорить о том, что строительство велось с рекордной скоростью, а сегодня порт стоит на очень прочном фундаменте, состоящем из 133 забитых свай. На мысе Пакринеэме работы стартовали после 2 мая, когда было получено разрешение на специальное использование воды для начала морских работ.



Строительство причала было разделено на три части: первая и самая срочная – передать Elering основную площадку для подвода из моря газовой трубы, силового кабеля и установки газовой техники. Вторая часть представляла собой отходящее на восток крыло с четырьмя палами, а третья – отходящее от платформы на запад зеркальное отражение этого крыла с еще четырьмя палами, для установки крюков крепления судовых канатов.



В конце августа Alexela и Infortar передали Elering основной объем притяжной платформы порта Пакринеэме в Палдиски для начала газовых работ. Расширение платформы на 200 м2 было завершено 15 сентября, на десять дней раньше запланированного срока. Подрядчиком строительства причала терминала Палдиски выступила Insenerehituse AS, партнером по забивке свай – AS BMGS, металлические работы выполняла Ciest Metal OÜ, монтажные и бетонные работы – Rakennus Grupp OÜ, бетон поставляла AS HC Betoon, Geoplanet OÜ отвечала за геодезию.



Компания Alexela начала разработку проекта терминала LNG в Палдиски в 2009 году. Были выполнены стратегическая оценка воздействия на окружающую среду и изменение общей планировки, а также проведены оценка воздействия на окружающую среду терминала LNG и процедура детального планирования. В 2014 году предварительные работы по строительству терминала LNG в Палдиски были завершены, но Эстония уступила строительство такого регионального терминала Финляндии, где оно на тот момент так и не было начато. После начала в этом году полномасштабной войны в Украине Alexela заявила, что готова запустить терминал в кратчайшие сроки, и для этого привлекла к проекту Infortar, одну из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии, обладающую компетенцией в области энергетики и морского дела.



Весной Alexela и Infortar были готовы к осени этого года комплексно решить проблему безопасности поставок газа в Эстонию – построить причал, арендовать плавучий терминал и управлять терминалом. При условии, что Elering к определенной дате обеспечит в Палдиски подключение к трубе и рынку. Поскольку такое обещание до сих не было ни дано, ни выполнено, с июня этого года роль Alexela и Infortar оказалась ограничена лишь строительством причала.



Сферами деятельности концерна Alexela являются энергетика, промышленность и недвижимость. В концерн Alexela входят Kiviõli Keemiatööstus, занимающееся металлом предприятие Kohimo, производящая прицепы Tiki Treiler компания Bestnet, заводы горячей оцинковки в Эстонии (в Палдиски) и Финляндии (в Раума). В октябре этого года Alexela вместе с Haminan Energia открыла терминал LNG в финском Хамина – размер инвестиции составил порядка 100 миллионов евро. Alexela с партнерами также разрабатывают гидроаккумулирующую электростанцию в Палдиски. Концерн Alexela обеспечивает работой более 1000 человек по всей Эстонии.



Infortar является одним из крупнейших в Эстонии инвестиционных предприятий. В его сферы деятельности входят мореходство, энергетика, транспорт, недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и строительные материалы, полиграфическая промышленность, розничная торговля, финансовые, медицинские и связанные с благополучием услуги. Помимо 40% участия в AS Tallink Grupp, в инвестиционный портфель компании Infortar входят AS Eesti Gaas, первый в регионе газовый танкер „Optimus“, около 70 000 м² различных спа и гостиничных объектов недвижимости в Таллинне и свыше 350 000 м² земельных участков в Таллинне и окрестностях. Всего в концерн Infortar входит 41 дочернее предприятие.



Alexela и Infortar совместно развивают производство зеленого газа в Эстонии. Созданная ими компания Eesti Biogaas OÜ построила три продвигающие зеленую энергетику и экономику замкнутого цикла станции в Винни в Ляэне-Вирумаа, в Ильматсалу в Тартумаа и в Ойсу в Ярвамаа.