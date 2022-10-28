Скандал с фотографиями: заявитель не стал подавать апелляцию против Марко Михкельсона(16)
Отец, обнаруживший фотографии своих детей, сделанные политиком Марко Михкельсоном, обратился в полицию более двух лет назад, но полиция не стала возбуждать дело. Прокуратура также передала дело в полицию.
„Мы изучили представленные материалы и пообщались со всеми сторонами. Мы пришли к выводу, что оснований для уголовного преследования нет, а представленные фотографии не являются ни порнографическими, ни эротическими“, - прокомментировал Реймо Райве, руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями и защиты детей Пыхьяской префектуры.
Поскольку полиция не возбудила уголовное дело, отец подал жалобу в Пыхьяскую окружную прокуратуру. „Причины, указанные в решении полиции не открывать производство, были правильными. Состав преступления не был установлен ни полицией, ни прокуратурой“, — пояснила старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и бытовому насилию Андра Сильд. „В решении об отклонении жалобы заявителю также было разъяснено право на обращение в Госпрокуратуру, но заявитель этим правом не воспользовался“, - добавила Сильд.
В таком случае возникает вопрос: если родитель убежден, что права его ребенка были серьезно нарушены, почему он не воспользовался правом на апелляцию? „Следовательно, основания, изложенные в постановлении, были достаточными для заявителя. Я не могу объяснить это по-другому“, - сказала Сильд.
Ни Райвет, ни Сильд не захотели вдаваться в подробности дела, указав, что вся эта проблема может оказать сильное влияние на детей. Поэтому они утверждают, что не будут делиться дальнейшими комментариями по данному вопросу в целях защиты детей.
Фотографии детей, с которых началась вся эта история, были сделаны Марко Михкельсоном в присутствии матери детей. Eesti Päevaleht пишет, что было две фотографии детей в обнаженном виде, обе сделаны в течение короткого периода времени, но были и другие фотографии, в одежде, которые могли быть истолкованы как вызывающие или неуместные.
Фотографии были обнаружены отцом детей, который живет отдельно от матери, и который посчитал, что детей на фотографиях пытались сексуализировать. Его обеспокоили в общей сложности 17 таких фотографий, сделанных в течение примерно полутора лет.
Марко Михкельсон написал в социальной сети, что в СМИ просочились материалы с личного мобильного телефона матери, содержащие фотографии личной жизни матери и ее ребенка, сделанные в течение нескольких лет. „Эти фотографии были получены отцом детей путем мошенничества и злоупотребления доверием, и он начал их широко распространять. Подобное копание в чужих фотографиях и письмах, вероятно, также является преступлением“, - написал Михкельсон.
По его словам, сама история - о запутанных семейных отношениях в самой их грязной форме, а мотивом является борьба за опеку над детьми.
„До сих пор я воздерживался от какой-либо публичной защиты, прежде всего, чтобы защитить детей, но за последние три года мне пришлось объяснять эту историю в деталях бесчисленное количество раз. Фотографии были проанализированы соответствующими органами, и никаких правонарушений не было обнаружено“, - отрезал Михкельсон.