Скандал с фотографиями: заявитель не стал подавать апелляцию против Марко Михкельсона

„Мы изучили представленные материалы и пообщались со всеми сторонами. Мы пришли к выводу, что оснований для уголовного преследования нет, а представленные фотографии не являются ни порнографическими, ни эротическими“, - прокомментировал Реймо Райве, руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями и защиты детей Пыхьяской префектуры.

Поскольку полиция не возбудила уголовное дело, отец подал жалобу в Пыхьяскую окружную прокуратуру. „Причины, указанные в решении полиции не открывать производство, были правильными. Состав преступления не был установлен ни полицией, ни прокуратурой“, — пояснила старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и бытовому насилию Андра Сильд. „В решении об отклонении жалобы заявителю также было разъяснено право на обращение в Госпрокуратуру, но заявитель этим правом не воспользовался“, - добавила Сильд.

В таком случае возникает вопрос: если родитель убежден, что права его ребенка были серьезно нарушены, почему он не воспользовался правом на апелляцию? „Следовательно, основания, изложенные в постановлении, были достаточными для заявителя. Я не могу объяснить это по-другому“, - сказала Сильд.

Ни Райвет, ни Сильд не захотели вдаваться в подробности дела, указав, что вся эта проблема может оказать сильное влияние на детей. Поэтому они утверждают, что не будут делиться дальнейшими комментариями по данному вопросу в целях защиты детей.

Фотографии детей, с которых началась вся эта история, были сделаны Марко Михкельсоном в присутствии матери детей. Eesti Päevaleht пишет, что было две фотографии детей в обнаженном виде, обе сделаны в течение короткого периода времени, но были и другие фотографии, в одежде, которые могли быть истолкованы как вызывающие или неуместные.

Фотографии были обнаружены отцом детей, который живет отдельно от матери, и который посчитал, что детей на фотографиях пытались сексуализировать. Его обеспокоили в общей сложности 17 таких фотографий, сделанных в течение примерно полутора лет.