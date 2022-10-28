Мадис Мюллер о повышении банковских процентных ставок: правильно будет принять это горькое лекарство. Иначе болезнь не отступит

Член Совета ЕЦБ и президент Банка Эстонии Мадис Мюллер отмечает в свое блоге, что если промедлить с повышением процентных ставок, то увеличится вероятность того, что рост цен сохранится слишком быстрым еще на долгое время. У этого есть более дорогая цена - с точки зрения покупательской способности людей, рабочих мест и общего состояния экономики.

„Почему вообще центробанк должен делать жизнь заёмщиков еще более сложной, повышая процентные ставки, если рост цен уже и так сжал бюджеты как семей, так и предприятий?“ - задает вопрос Мюллер.

И объясняет: повышение процентных ставок уменьшит общую экономическую активность и через это - давление на цены в сторону роста. Глава Банка Эстонии поясняет, что, к сожалению, у центробанка есть выбор между двумя плохими вариантами.

„Положение схоже с тем, когда из-за болезни самочувствие человека и без того плохое, а врач выписывает для лечения неприятное горькое лекарство. Но правильнее будет всё-таки это лекарство принять, потому что в противном случае болезнь может не отступить, и потом могут потребоваться еще более горькие лекарства и методы лечения“, - привел жизненный пример Мюллер.

То же самое и в случае решения ЕЦБ. „Если промедлить с повышением процентных ставок, то повысится вероятность того, что рост цен останется слишком быстрым еще долгое время. Но у этого есть еще более дорогая цена - с точки зрения покупательской способности людей, рабочих мест и общего состояния экономики. И сохраняющийся длительное время быстрый рост цен неизбежно приведет к необходимости держать потом процентные ставки высокими более продолжительное время“, - отмечает руководитель эстонского центробанка.