Новое сумасшествие: ослепленные новым поветрием жители Эстонии все чаще травятся мухоморами

Поскольку красный мухомор является галлюциногеном, его рекомендовали даже для лечения коронавируса. Ни средство от глистов, ни красный мухомор болезнь не вылечат, но, говорят, употребление этого гриба, настроение точно улучшает.

Есть и другой опыт, когда употребление красного мухомора вызывало только рвоту. В ответ жалобщику было сказано, что полчаса плохого самочувствия - это просто то, что нужно перетерпеть.

В Интернете можно найти массу информации о применении красного мухомора. Создается впечатление, что этот гриб лечит все - от головной боли до рака в четвертой стадии. Стимулируя физическую и умственную активность, он действует как природный антибиотик; устраняет усталость; способствует заживлению ран; снимает или устраняет аллергические реакции; помогает лечить ревматизм, подагру, импотенцию, нарушения климакса, заболевания внутренних органов, высокое кровяное давление, бессонницу и т.д. Капсулы из мухомора продаются белорусскими компаниями в качестве пищевой добавки.

Медсестра скорой помощи, советник информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Рут Кастанье также заметила, что число потребителей красного мухомора увеличилось. Она немного обеспокоена тем, что мухомор считается натуральным и хорошим лекарством, даже панацеей. По словам Кастанье, он точно не лечит болезни, в то же время потребление красного мухомора вовсе не так безопасно, как утверждают многие любители грибов.

Вильбасте, издавшая книгу „Травы нашей земли“ и, вместе с Айном Раалом, профессором фармакологии Тартуского университета, серию книг „Эстонские лекарственные растения“, отвечает тем, кто интересуется, как она использует красный мухомор: она его не использует и другим не советует.

Натуралист Кристель Вильбасте говорит, что в конце прошлого года красный мухомор был самым популярным лекарственным растением в Эстонии, обогнав даже гриб чагу. „Он широко используется как лечебная трава, но, на мой взгляд, применение гриба явно вышло за рамки разумного, т.е. его наружного применения“.

Чтобы подвергнуть свою жизнь опасности, красного мухомора надо съесть действительно много (по разным данным, около 15 грибов, или четыре килограмма). Тем не менее, по словам миколога Лехо Тедерсоо, яды, содержащиеся в тканях гриба, сильно повреждают печень и, частично, почки.

„Есть грибы просто так не имеет особого смысла“. Мужчина из Вырумаа рассказывает историю о двух молодых людях, которые во время прогулки по лесу съели дюжину сырых мухоморов. После употребления грибов у одного молодого человека изменилось душевное состояние: он начал общаться с растениями и слушать их мудрые советы. Другой забрался на вершину смотровой башни в лесу и захотел спрыгнуть вниз. Его другу с трудом удалось прыгуна отговорить. Действительно, люди, изучающие этот вопрос, говорят, что действие мухомора избирательно. По словам мужчины из Вырумаа, проблема натуральной терапии в том, что написаны толстые книги, но попробуй лечиться по ним. Целители говорят, что для того, чтобы понять проблемы человека, нужно узнать его поближе, а лечить нужно каждого по-разному. В старину кочевники Вырумаа использовали сушеные мухоморы для того, чтобы при передвижении старики не отставали от племени. На Руси, опять же, из них сбраживали напиток, выпив который, человек начинал общаться с растениями тет-а-тет. „Я не отрицаю всего этого, но каждое действие должно иметь цель, нет особого смысла просто так есть грибы“, - говорит житель Вырумаа.

Непредсказуемые последствия

Употребление гриба в целях интоксикации также может иметь непредсказуемые последствия, поскольку он действует на людей по-разному. Могут развиться психологические проблемы, а в худших случаях психоз и параноидальный бред могут длиться несколько дней.

По словам Кастанье, использование красного мухомора приводит к тому, что за сезон скорая помощь требуется двум-трем любителям красных грибов.

В исконно народной медицине, в отличие от сегодняшнего дня, красный мухомор использовался в основном наружно. Кастанье по собственному опыту знает, что в домах то тут, то там всегда были настойки мухомора, сделанные на водке или на спирту. Она даже видела сок из мухоморов в продаже в деревенских кафе. Если сок не продается непосредственно как лекарство, его продажа не запрещена.

В продаже также имеются мази, содержащие мухомор, но вопрос в том, полезны ли они для здоровья. „Если человек верит в то, что это облегчает боль в суставах, он почувствует эффект. Конечно, я считаю, что грамотный массаж болезненного участка сам по себе полезен и без мухоморных притирок“, - говорит Кастанье.

Ни Кастанье, ни Тедерсоо не считают, что употребление ядовитых грибов может принести какую-либо пользу.

По словам Тедерсо, с точки зрения пользы для человека, мухоморы оказывают заметный положительный эффект только в уничтожении насекомых (название „мухомор“ происходит от использования гриба в качестве яда для мух), а в дикой природе в целом - в обеспечении деревьев питательными веществами благодаря микоризе (симбиотической связи грибницы и корней растений).

Департамент лекарств не советует Красный мухомор также входит в список веществ и растений с терапевтическими свойствами, определенных Департаментом лекарственных средств в качестве лекарственных препаратов. В этот же список входят, в частности, печёночница, ландыш, борец клобучковый и обычый огурец. „Красный мухомор входит в список веществ и растений с лечебными свойствами. Это не значит, что он безопасен для употребления человеком или что эффект от употребления предсказуем и положителен для здоровья, - объясняет Маарья-Лийса Сулг, специалист инспекции Департамента лекарственных средств. - Список предназначен для компаний, желающих использовать вещества или растения из списка в своей продукции, и для людей, желающих приобрести такую продукцию. Продукт, содержащий вещества или растения из списка, может быть лекарственным средством, и его производство и распространение должны соответствовать фармацевтическим правилам (требование о получении разрешения на продажу, производство в уполномоченной фармацевтической производственной компании, распространение через оптовых дистрибьюторов и поставщиков аптечных услуг)“. Красный мухомор - это галлюциногенный гриб, основными действующими веществами которого являются мусцимол и иботеновая кислота. Эти вещества оказывают сильное воздействие на центральную нервную систему, на сознание и вызывают трудности с ориентацией во времени и пространстве. Головокружение, судороги, рвота, высокая температура тела и другие побочные эффекты, характерные для отравления грибами, могут возникнуть после приема красного мухомора. Департамента лекарств предостерегает от использования красного мухомора или содержащих его продуктов, так как прием внутрь продукта, изготовленного из этого гриба, а также непосредственно мухомора может вызвать опасные последствия для здоровья“.