Новое сумасшествие: ослепленные новым поветрием жители Эстонии все чаще травятся мухоморами(6)
Красный мухомор, в одночасье ставший самым популярным „лекарственным“ растением в Эстонии, по мнению специалистов, не только не лечит, а наоборот, может нанести серьезный вред здоровью.
Натуралист Кристель Вильбасте говорит, что в конце прошлого года красный мухомор был самым популярным лекарственным растением в Эстонии, обогнав даже гриб чагу. „Он широко используется как лечебная трава, но, на мой взгляд, применение гриба явно вышло за рамки разумного, т.е. его наружного применения“.
Вильбасте, издавшая книгу „Травы нашей земли“ и, вместе с Айном Раалом, профессором фармакологии Тартуского университета, серию книг „Эстонские лекарственные растения“, отвечает тем, кто интересуется, как она использует красный мухомор: она его не использует и другим не советует.
Экстракт мухомора был замечен среди бела дня в продаже в деревенском кафе
Медсестра скорой помощи, советник информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Рут Кастанье также заметила, что число потребителей красного мухомора увеличилось. Она немного обеспокоена тем, что мухомор считается натуральным и хорошим лекарством, даже панацеей. По словам Кастанье, он точно не лечит болезни, в то же время потребление красного мухомора вовсе не так безопасно, как утверждают многие любители грибов.
Атакует печень и почки
В Интернете можно найти массу информации о применении красного мухомора. Создается впечатление, что этот гриб лечит все - от головной боли до рака в четвертой стадии. Стимулируя физическую и умственную активность, он действует как природный антибиотик; устраняет усталость; способствует заживлению ран; снимает или устраняет аллергические реакции; помогает лечить ревматизм, подагру, импотенцию, нарушения климакса, заболевания внутренних органов, высокое кровяное давление, бессонницу и т.д. Капсулы из мухомора продаются белорусскими компаниями в качестве пищевой добавки.
Есть и другой опыт, когда употребление красного мухомора вызывало только рвоту. В ответ жалобщику было сказано, что полчаса плохого самочувствия - это просто то, что нужно перетерпеть.
Поскольку красный мухомор является галлюциногеном, его рекомендовали даже для лечения коронавируса. Ни средство от глистов, ни красный мухомор болезнь не вылечат, но, говорят, употребление этого гриба, настроение точно улучшает.
Чтобы подвергнуть свою жизнь опасности, красного мухомора надо съесть действительно много (по разным данным, около 15 грибов, или четыре килограмма). Тем не менее, по словам миколога Лехо Тедерсоо, яды, содержащиеся в тканях гриба, сильно повреждают печень и, частично, почки.
Непредсказуемые последствия
Употребление гриба в целях интоксикации также может иметь непредсказуемые последствия, поскольку он действует на людей по-разному. Могут развиться психологические проблемы, а в худших случаях психоз и параноидальный бред могут длиться несколько дней.
По словам Кастанье, использование красного мухомора приводит к тому, что за сезон скорая помощь требуется двум-трем любителям красных грибов.
В исконно народной медицине, в отличие от сегодняшнего дня, красный мухомор использовался в основном наружно. Кастанье по собственному опыту знает, что в домах то тут, то там всегда были настойки мухомора, сделанные на водке или на спирту. Она даже видела сок из мухоморов в продаже в деревенских кафе. Если сок не продается непосредственно как лекарство, его продажа не запрещена.
В продаже также имеются мази, содержащие мухомор, но вопрос в том, полезны ли они для здоровья. „Если человек верит в то, что это облегчает боль в суставах, он почувствует эффект. Конечно, я считаю, что грамотный массаж болезненного участка сам по себе полезен и без мухоморных притирок“, - говорит Кастанье.
Ни Кастанье, ни Тедерсоо не считают, что употребление ядовитых грибов может принести какую-либо пользу.
По словам Тедерсо, с точки зрения пользы для человека, мухоморы оказывают заметный положительный эффект только в уничтожении насекомых (название „мухомор“ происходит от использования гриба в качестве яда для мух), а в дикой природе в целом - в обеспечении деревьев питательными веществами благодаря микоризе (симбиотической связи грибницы и корней растений).