28.10.2022, 13:31
MyFitness закрывает сауны в спортивных залах(3)
ФОТО: | LaSpa
Сеть спортивных клубов MyFitness вынуждена закрыть с 31 октября сауны в раздевалках.
„Мы временно закрываем сауны в клубных душевых с понедельника 31.10.2022“, - гласит объявление на сайте клуба. Открытыми останутся только сауны в бассейнах и СПА-зонах клубов MyFitness Rocca al Mare, Ülemiste, Rävala и Viimsi.
„Сауны в клубах, не предназначены для того, чтобы стоять пустыми, и мы подтверждаем, что это временное решение, пока цены на электроэнергию не нормализуются, - пообещала клиентам команда Myfitness. - Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за понимание!“.