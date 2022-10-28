MyFitness закрывает сауны в спортивных залах

„Мы временно закрываем сауны в клубных душевых с понедельника 31.10.2022“, - гласит объявление на сайте клуба. Открытыми останутся только сауны в бассейнах и СПА-зонах клубов MyFitness Rocca al Mare, Ülemiste, Rävala и Viimsi.

„Сауны в клубах, не предназначены для того, чтобы стоять пустыми, и мы подтверждаем, что это временное решение, пока цены на электроэнергию не нормализуются, - пообещала клиентам команда Myfitness. - Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за понимание!“.

