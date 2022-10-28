Новости Эстонии
28.10.2022, 11:59

Кая Каллас о кейсе Михкельсона: следует воздержаться от преждевременных выводов и жажды политической мести

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас узнала о деле Михкельсона во время формирования правительства.

„Я узнала об инциденте, когда формировала правительство“, — пишет Каллас в соцсетях. „Я могу опираться на то, что полиция и защита детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить детей. Это прискорбный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, и поэтому следует избегать преждевременных выводов и жажды политической мести“.

Eesti Päevaleht написал вчера, что Партия реформ в целом осведомлена о том, что произошло, и, по информации издания, об этом знают и некоторые другие партии.

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