Кая Каллас о кейсе Михкельсона: следует воздержаться от преждевременных выводов и жажды политической мести

„Я узнала об инциденте, когда формировала правительство“, — пишет Каллас в соцсетях. „Я могу опираться на то, что полиция и защита детей разобрались с этим инцидентом. Никакого расследования в отношении Марко не начато, а предыстория этого дела – очень сложный спор и конфликтные отношения между родителями детей. Самое главное в этой ситуации – защитить детей. Это прискорбный инцидент, который сильно затрагивает частную жизнь людей, и поэтому следует избегать преждевременных выводов и жажды политической мести“.