Кылварт - о переходе на эстоноязычное обучение: Isamaa реформой образования получит противоположный результат

По оценке Кылварта, о запланированном правительством переходе на эстоноязычное образование говорят как об образовательном проекте, а не о системе.

„Здесь могут быть разные подходы, но всем ясно и понятно, что каждому должна быть гарантирована возможность учиться на эстонском языке. Мне кажется, политики иногда пытаются показать, что они борются за то, [словно] кому-то надо доказать, что эстонский язык важен, что возможность учиться на эстонском языке должна быть гарантирована. Этой проблемы в обществе не существует, в том числе среди русскоязычных людей. Проблема в том, что на это нет ресурса“, - прокомментировал мэр Таллинна в четверг в передаче „Esimene Stuudio“ на телеканале ETV.

Он добавил, что, по его мнению, и в будущем, когда для каждого будет создана возможность учиться на эстонском языке, следует сохранить некоторые русскоязычные школы, потому что это обогащает сферу образования.

Кылварт отметил, что Isamaa с реформой образования может получить результат, противоположный ее ожиданиям: „Мне кажется, что в случае с Isamaa цель состоит в том, чтобы в русских школах был переход (на обучение на эстонском языке - ред.), чтобы русские дети не ходили в эстонские школы. Об этом также заявляли различные политики. Но я утверждаю, что при таком переходе, который мы наблюдаем сейчас, том коде, который в него сейчас заложен, возникнет противоположный эффект. Поскольку качество образования в русских школах снизится, все больше русских школьников захотят учиться в эстоноязычных школах“, - сказал Кылварт.

Министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) возразил, что риск переполнения эстоноязычных школ с непомерным ростом нагрузки на учителей возникнет в том случае, если русскоязычные школы не будут переведены на эстонский язык обучения.