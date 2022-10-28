Марко Михкельсон: впервые за последние три года я чувствую облегчение

„Опубликованные сегодня в Postimees „бульварные сплетни“, за последние три года были рассказаны почти во всех крупных эстонских СМИ. Несколько журналистов более внимательно изучили эту тему и, увидев за ней грязные манипуляции, отказались от публикации. Предыдущий главред Postimees был в числе тех, кто решил отказаться от освещения темы. Жалобы проверили и полиция, и защита детей, и все подозрения были опровергнуты. К сожалению, с приходом на место главного редактора Postimees Прийта Хыбемяги перед моими нападавшими открылась новая возможность“, - говорит Марко Михкельсон.

По словам политика, это история о запутанных семейных отношениях в их самых грязных проявлениях, а причиной стала борьба за опеку над детьми. „За планомерным предоставлением материалов СМИ стоят отец детей и его нынешняя спутница жизни. Внешне приятные, вежливые и уважаемые в обществе люди, но их истинное лицо наверняка вызовет шок у знакомых. Теперь об этом знаем и мы“.

По рассказу Михкельсона, в СМИ просочились материалы с личного мобильного телефона матери, из которых были выбраны фотографии личной жизни матери и ребенка, сделанные за отрезок в несколько лет. Отец детей путем мошенничества и злоупотребления доверием получил доступ к этим фотографиям и начал их широко распространять. „Рыться в чужих фотографиях и письмах, наверное, тоже преступление“, - считает политик.

Михкельсон сказал, что не стал публично защищать себя из-за того, чтобы оградить от этого детей, которые тоже оказались втянуты в эту историю. „Но за последние три года мне приходилось бесчисленное количество раз подробно объяснять детали этой истории. В то же время эти фотографии были проверены компетентными органами, и никаких нарушений закона обнаружено не было. От рекомендации моих юристов лично обратиться в полицию, чтобы возбудить дело против той стороны, я отказался. Это было продиктовано желанием оградить детей от общественного внимания и в надежде, что их отец образумится“, - объяснил Михкельсон.