28.10.2022, 10:18
Первые лица партнеров по коалиции утверждают, что ничего не слышали о бросающей тень на Марко Михкельсона истории с детскими фото(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня стало известно, что члена Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ) в 2020 году вызывали в полицию из-за обнаруженных в его телефоне фотографий обнаженных детей. Говорят, что именно поэтому он не стал членом правительства.
И председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, принадлежащий к той же политической партии, подтвердили Delfi, что им ничего не известно об этом случае с участием Михкельсона.