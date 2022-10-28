Первые лица партнеров по коалиции утверждают, что ничего не слышали о бросающей тень на Марко Михкельсона истории с детскими фото

Сегодня стало известно, что члена Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ) в 2020 году вызывали в полицию из-за обнаруженных в его телефоне фотографий обнаженных детей. Говорят, что именно поэтому он не стал членом правительства.