Новости Эстонии
28.10.2022, 10:18

Первые лица партнеров по коалиции утверждают, что ничего не слышали о бросающей тень на Марко Михкельсона истории с детскими фото

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Кая Каллас знала о процессе над Михкельсоном.
Кая Каллас знала о процессе над Михкельсоном.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Сегодня стало известно, что члена Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ) в 2020 году вызывали в полицию из-за обнаруженных в его телефоне фотографий обнаженных детей. Говорят, что именно поэтому он не стал членом правительства.

И председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, принадлежащий к той же политической партии, подтвердили Delfi, что им ничего не известно об этом случае с участием Михкельсона.

„Впервые слышу об этом“, — сказал Сеэдер и стал расспрашивать о происшедшем журналиста.

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