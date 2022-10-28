28.10.2022, 07:18
В Таллинне в результате столкновения двух автомобилей и автобуса пострадали три человека
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг вечером в Таллинне рядом с перекрестком улиц Смуули и Пунане произошло ДТП, трех человек госпитализировали, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в полиции, 39-летний мужчина за рулем BMW X7 въехал сзади в автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 27-летний мужчина. После столкновения BMW выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим на остановке автобусом Solaris, которым управляла 56-летняя женщина.
Водителя BMW доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя и пассажира Volkswagen (мужчину 28 лет) отвезли в Ида-Таллиннскую центральную больницу.