Новости Эстонии
28.10.2022, 07:18

В Таллинне в результате столкновения двух автомобилей и автобуса пострадали три человека

 
Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge Tallinnas, pilt on illustratiivne.
Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge Tallinnas, pilt on illustratiivne.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг вечером в Таллинне рядом с перекрестком улиц Смуули и Пунане произошло ДТП, трех человек госпитализировали, пишет rus.err.ee.

Как сообщили в полиции, 39-летний мужчина за рулем BMW X7 въехал сзади в автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 27-летний мужчина. После столкновения BMW выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим на остановке автобусом Solaris, которым управляла 56-летняя женщина.

Водителя BMW доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя и пассажира Volkswagen (мужчину 28 лет) отвезли в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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