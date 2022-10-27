Рейнсалу о предложении МИД ввести в Шенгенской зоне пограничный контроль: мы должны учитывать и новую волну приезжих

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) не спешат поддерживать предложение главы МИД.

„В нынешнем положении, оценивая тот обзор ситуации, который у нас есть, предложение Министерства иностранных дел - незамедлительно ввести контроль на внутренних границах Шенгенской зоны“, - сказал Рейнсалу порталу Delfi.

Это означает, что те, у кого есть право въезда в Европейский союз, могут делать это и в дальнейшем, но пограничный контроль даст государству обзор, кто здесь находится, пояснил Рейнсалу.

Сюда прибыли более 100 000 украинцев, из которых половина использовали, по словам Рейнсалу, Эстонию как транзитную страну, а половина захотели здесь остаться. В то же время зарегистрировались в Эстонии лишь 30 000 украинцев, добавил он.

„Люди передвигаются, люди возвращаются. Нужна ясность“, - подытожил Рейнсалу. Как считает министр, нужно зафиксировать тех, кто находится в Эстонии временно. Это необходимо в интересах безопасности и в интересах более качественного планирования общественных услуг.

По заверению министра, пограничный контроль юридически реализуем. При этом мы должны учитывать и новую возможную волну приезжих.