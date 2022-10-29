Где-то пусто, а где-то густо. Часть фирм увольняет работников. Некоторые отрасли страдают без рабочих рук

По данным Кассы страхования по безработице, самым сложным периодом за последние три года был 2020 год, в котором произошло наибольшее количество коллективных увольнений - 204 учреждения и 7 500 рабочих мест. Больше всего в том году пострадали административная и вспомогательная деятельность, а также деятельность в сфере размещения и питания.

По словам советника по коммуникациям Кассы страхования по безработице Лаури Кооля, основными причинами коллективных увольнений в этом году являются рост стоимости производства, уход предприятий из Эстонии - а вместе с ними и перемещение колл-центра, - а такжк банкротства.

Основными причинами увольнений Аас считает снижение спроса или прогнозируемое его снижение. Снижение спроса также означает снижение потребности в рабочей силе. „Спрос может снизиться по разным причинам. Возможно, это временное явление из-за ранее проведенного пополнения запасов, но все же, скорее всего, это связано с общим охлаждением мировой экономики и неопределенностью“, - сказал Аас.

По словам Ааса, снижение спроса в промышленном секторе неизбежно окажет влияние на другие отрасли. Это также приведет к снижению ожиданий по заработной плате.

По словам Ааса, такие отрасли, как строительство, торговля и сфера услуг, будут набирать новых работников до конца года, однако в промышленности уже сейчас больше работодателей, которые вынуждены сокращать персонал. „Особенно пессимистично настроены производители товаров длительного пользования, полуфабрикатов и сырья, а также энерго- и материалоемкие отрасли, где цены на сырье резко выросли“, - сказал Аас.

По словам Арто Ааса, генерального директора Союза работодателей Эстонии, в настоящее время эстонские предприятия испытывают влияние сразу нескольких кризисов: рост цен на энергоносители, инфляция, цепочки поставок, война, дальнейшее течение вируса и т.д. Приближающийся осенне-зимний сезон также делает ситуацию еще более неопределенной. Кроме того, идет подготовка к охлаждению экономики, а в некоторых секторах - к кризису. „Следует отметить, что существует большая неопределенность, хотя и не такая большая, как во время последнего кризиса в 2008 году или в начале пандемии два года назад“, - сказал Аас.

В прошлом году 62 предприятия объявили о сокращении штатов, и 1305 человек были сокращены. Больше всего пострадали обрабатывающая промышленность, а также гостиницы и рестораны.

В этом году 89 компаний подали уведомления о сокращении штатов, и было сокращено 2 559 работников, из которых почти 1 300 - в обрабатывающей промышленности. „В октябре было получено наибольшее количество уведомлений, причем больше всего в СМИ говорили о заводе в Пюсси и компании Standard“, - сказал Кооль.

Коллективные увольнения сопровождаются сокращением рабочих мест в компаниях, но не так часто. Многие из тех, кого сократили, переходят на следующую работу, но некоторые регистрируются в кассе по безработице. Число последних в 2020 году составило 21 300 человек (большинство в сфере обслуживания и продаж), чуть менее 10 000 в прошлом году (сфера обслуживания, продаж, техники, специалисты) и 7 800 были зарегистрированы как сокращенные в этом году (техники, специалисты средней квалификации).

Однако это число может быть не окончательным, поскольку те, кого сократили, например, осенью, не могут быть учтены до конца года. „Я бы хотел дать совет: если вы получили уведомление о сокращении, вы можете получить необходимые консультации, услуги в бюро по безработице - поэтому вам обязательно нужно прийти к нам прямо сейчас, не нужно ждать до последнего рабочего дня“, - сказала Кооль.

По его мнению, увольнений можно ожидать и в будущем, так как это естественный ход экономики даже в хорошие времена. В настоящее время больше всего увольнений можно ожидать в обрабатывающей промышленности, добавил он.

Слишком выкие зарплаты?

В то же время, Аас считает нехватку рабочей силы главным препятствием для экономического развития Эстонии. Существует нехватка как низкоквалифицированных работников, так и высокообразованных специалистов. Последнее исследование показало, что нехватка специалистов является самым большим препятствием для инноваций, а если последние отсутствуют, то производительность фирм и создание стоимости сильно затруднены. „Возможно, не повышается конкурентоспособность“, - сказал он.

Аас не отрицает, что производительность труда увеличилась, но ее „съел рост заработной платы“. Это означает, что рабочей силы не хватает, а для инвесторов в стране она еще и на треть дороже, чем в других странах Балтии.

В частности, дефицит наблюдается в сфере услуг, секторе информационных и коммуникационных технологий и обрабатывающей промышленности. Но решение проблемы зависит не только от бизнеса. „Это более сложная проблема - привлечение иностранцев, повышение гибкости трудовых отношений, сокращение государственного сектора посредством реформы, увеличение продолжительности здоровой и трудовой жизни, а также инвестиции в образование - все это требует изменений“, - сказал он.