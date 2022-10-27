Новости Эстонии
27.10.2022, 18:21

Сеэдер: риторика EKRE всё более пророссийская и крайне опасная для Эстонии. Но Isamaa не исключает коалиции с консерваторами

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Март Хельме (слева) и Хелир-Валдор Сеэдер
Март Хельме (слева) и Хелир-Валдор Сеэдер
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Лидер партии Isamaa (“Отечество“), комментируя заявление вице-председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, сказал, что Isamaa не исключает создания в будущем коалиции с EKRE.

Как сказал Сеэдер, вопрос не только в последнем высказывании Марта Хельме, когда он заявил, что EKRE не за Россию и не за Украину. Сеэдер считает, что уже последние пару лет EKRE ведет политику, очень схожую с Центристской партией, когда эстонцам говорят о строительстве национального государства, а русскоязычным - совершенно другое. Сеэдер признал, что его беспокоит всё более пророссийский настрой руководителей EKRE.

Cеэдер вспомнил заявления, сделанные Мартом Хельме ранее, к примеру, в Нарве и его публикации, направленные на русскоязычное население. „Они совершенно противоположны строительству и интересам эстонского национального государства“, - сказал Сеэдер. При этом он отметил, что это принесло EKRE определенный успех - популярность консерваторов среди русскоязычного населения пошла резко вверх.

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