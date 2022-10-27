27.10.2022, 18:21
Сеэдер: риторика EKRE всё более пророссийская и крайне опасная для Эстонии. Но Isamaa не исключает коалиции с консерваторами(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лидер партии Isamaa (“Отечество“), комментируя заявление вице-председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, сказал, что Isamaa не исключает создания в будущем коалиции с EKRE.
Как сказал Сеэдер, вопрос не только в последнем высказывании Марта Хельме, когда он заявил, что EKRE не за Россию и не за Украину. Сеэдер считает, что уже последние пару лет EKRE ведет политику, очень схожую с Центристской партией, когда эстонцам говорят о строительстве национального государства, а русскоязычным - совершенно другое. Сеэдер признал, что его беспокоит всё более пророссийский настрой руководителей EKRE.