Сеэдер: риторика EKRE всё более пророссийская и крайне опасная для Эстонии. Но Isamaa не исключает коалиции с консерваторами

Как сказал Сеэдер, вопрос не только в последнем высказывании Марта Хельме, когда он заявил, что EKRE не за Россию и не за Украину. Сеэдер считает, что уже последние пару лет EKRE ведет политику, очень схожую с Центристской партией, когда эстонцам говорят о строительстве национального государства, а русскоязычным - совершенно другое. Сеэдер признал, что его беспокоит всё более пророссийский настрой руководителей EKRE.