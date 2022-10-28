ФОТО | Сообщения топливной компании пугают клиентов. Защита данных: к ним есть вопросы

Сеть АЗС Circle K рассылает на номера телефонов клиентов СМС-сообщения, в которых выясняет, почему потребитель долгое время не посещал их станции. По словам клиента, получившего сообщение, это вызывает страх, ведь откуда продавцу знать, что он давно не заезжал на заправку, - пишет Delfi Ärileht.

Директор по продажам Circle K Диана Вейгель пояснила, что они отправляют уведомления клиентам только в том случае, если клиент дал на это согласие при присоединении к программе лояльности EXTRA (или при обновлении своих данных). „Это конкретное сообщение мы отправляем клиентам, которые не заправлялись на станциях Circle K, не совершали покупки в магазинах шаговой доступности и не пользовались преимуществами своей программы лояльности в течение последних трех месяцев“, — пояснила Вейгель.

Она добавила, что цель состоит в том, чтобы быстро и легко собрать отзывы покупателей о том, почему они изменили свои привычки потребления и какова основная причина этого. „Если потребитель не хочет получать уведомления и специальные предложения в будущем, можно отказаться от уведомлений, войдя в среду самообслуживания“, — пояснила Вейгель.

Защита данных: вопросы имеются

Советник по прессе Инспекции по защите данных Майре Иро пояснила, что при обработке любых персональных данных всегда должны соблюдаться принципы минимальности и целесообразности. „Это означает, что фирма может собирать столько данных о своем клиенте, сколько минимально необходимо в рамках отношений с клиентом. Данные могут быть использованы только для той цели, для которой они были собраны“, — сказала она.

По словам Иро, в описанном случае использование личных данных клиентов для совершения таких звонков или отправки сообщений о продажах не кажется прозрачным или целенаправленным.