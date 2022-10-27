ФОТО | В Кярдла убрали с глаз красноармейский монумент „Каменный Юри“

Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя говорил в августе порталу Delfi, что местные жители обсудили этот вопрос и сочли, что разумно было бы убрать эту скульптуру из общественного пространства и демонстрировать ее в дальнейшем как музейный экспонат.

„У нас на Хийумаа для это есть отличное место - военный музей, где и сейчас выставлено наследие военных времен“, - сказал старейшина и добавил, что к памятнику никто возлагать цветы не ходит, не привлекает он и граждан других стран.

Гранитный мемориал был установлен в 1966 году на пересечении дорог, выходящих из Кярдла. Памятник был спроектирован скульптором Энделем Танилоо и архитектором Юло Сирпом. Монумент размером 2,6 х 2 х 1,7 м весит 46 тонн, в том числе голова солдата - 10 тонн.

Скульптура была установлена к 25-летию проходивших на Хийумаа сражений Второй мировой войны (1941).