Смерть на встречной полосе: кто виноват в гибели футбольного арбитра на шоссе Таллинн - Тарту(5)
На участке Выыбу - Мяо новое четырехполосное шоссе на протяжении 17 километров было преобразовано в двухполосное. Многие водители попали в опасную ситуацию из-за того, что не сразу поняли изменения в организации дорожного движения, пишет Eesti Päevaleht.
Чуть меньше двух недель назад в лобовом столкновении на Тартуском шоссе погиб 63-летний семьянин и опытный футбольный судья Аре Хабихт. Почему, по словам родственников, опытный водитель со спокойной манерой вождения пошел на обгон, в результате чего его маленький автомобиль совершил смертельное столкновение с большим внедорожником?
Возможно, Хабихт не осознавал, что ехал уже не по четырехполосной дороге.
Речь идет о недавно завершенном четырехполосном участке дороги Тарту - Выыбу - Мяо. Строительство завершено, но движение по-прежнему осуществляется по двум полосам. Те, кто едет из Таллинна в сторону Тарту, едут, так сказать, по правой стороне, а те, кто едет из Тарту, - в обратном направлении. На обеих полосах движения нарисованы белые стрелки, указывающие в сторону Тарту. Рядом, в другом направлении проходит четырехполосная дорога, которая, похоже, полностью достроена.
На период трагической аварии по одному знаку на каждой стороне четырехполосной дороги предупреждали автомобилистов о том, что дорога становится двухполосной. Несколько человек, беседовавших с Eesti Päevaleht, говорят, что этого было явно недостаточно, и за несколько недель произошло несколько опасных ситуаций.
„Я смогла только вскрикнуть“
„У меня была точно такая же ситуация в точно таком же месте через три дня после аварии! В какой-то момент я увидел большие фонари, летящие прямо на нас. Я сидела рядом с водителем, все, что я смогла сделать, это вскрикнуть, - вспоминает Мари (имя известно редакции). - Водитель среагировал очень быстро, и, к счастью, мы сразу же мы сразу же оказались в правом ряду. Но если бы справа не было пространства, мы бы столкнулись со встречной машиной. Вечером дома я читала новости и поняла, что это то самое место, где погиб мужчина“.
„Я была в точно такой же ситуации! Я думала, что еду по своей стороне и вдруг с удивлением обнаружила, что навстречу мне мчится машина. И тут я поняла, что нахожусь на встречной полосе. К счастью, шанс свернуть еще был“, - говорит Аннели Сиймуссаар.
„Временами кажется, что две полосы движения проложены в одном направлении. Очень легко забыть, что машины сбоку от тебя едут навстречу, а не проезжают мимо“, - говорит Тоомас Хелиствеэ, имеющий многолетний опыт вождения и последние десять лет зарабатывающий на жизнь как профессиональный водитель.
„Я ехал в сторону Таллинна в ту же пятницу. Прямо перед аварией, на том же участке. И должен признать, что в тот момент мне показалось, что указателей явно недостаточео“, — добавляет Каур (полное имя не разглашается).
Йоханн Кулдмяэ подтверждает сказанное. „В тот же день я ехал с братом в сторону Тарту, и вдруг на соседней полосе появился встречный автомобиль - мы решили, что это дорожная схема 2+2, - рассказывает Кулдмяэ. - Сам я был пассажиром, но мне показалось логичным ехать именно там, потому что это была обычная четырехполосная дорога, никто из нас не заметил никаких предупреждающих знаков. Между двумя полосами не было сплошной линии, а с другой стороны в обратном направлении - вроде бы аккуратная и готовая дорога“.
Обычный маленький знак
Историю этих шести человек подтверждают еще несколько водителей с аналогичным опытом. Почему же люди подвергались риску лобового столкновения на этом участке тартуской автострады?
Индрек Сирк, юрист, специализирующийся на вопросах дорожного движения, оценил схему временной организации дорожного движения на участке Выыбу и считает, что если знаки были установлены в соответствии с ней, то Департамент транспорта не нарушил закон. „До строительства виадука Выыбу ключом к четкости управления движением были дорожные знаки. Если они не информировали водителя о дороге с двусторонним движением, то здесь трудно обвинить водителя. Если, с другой стороны, знаки достаточно информировали водителя о том, что впереди - двустороннее движение, водитель, совершая обгон, должен был соблюдать правила обгона“, — говорит Сирк.
Водители подтверждают, что в день аварии предупреждающий знак стоял, но его было явно недостаточно, чтобы указать на последующие несколько километров двустороннего движения. „Обычный маленький знак. Высота около метра. После него, на обеих полосах - только белоснежные стрелки, указывающие направление на Тарту“, - описывает Мари ситуацию на этом участке дороги с точки зрения участника дорожного движения, через три дня после аварии Аре Хабихта. „В Таллинне изменение движения обозначают большими квадратными мигающими светофорами. Даже расположение детской игровой площадки обозначено большим знаком на столбе на высоте трех метров! Но на Тартуском шоссе - пожалуйста, крошечный знак, говорящий - будьте готовы ко встречному лобовому движению!“, - добавляет она.
„Говоря языком закона, за ситуацию отвечает участник дорожного движения.“
Индрек Сирк замечает, что участники дорожного движения, избалованные все более совершенным управлением дорожным движением и вспомогательными средствами для вождения, к сожалению, сами становятся более невнимательными. „Участник дорожного движения становится более беспомощным и ленивым и полагает, что ему самому уже не нужно быть внимательным, хотя ему неоднократно напоминают об опасностях на дороге. Однако с юридической точки зрения ответственность в этой ситуации несет участник дорожного движения“, — сказал он.
С другой стороны, говорит юрист, кроме закона нужно учитывать психологию участников дорожного движения. „На дороге информацию часто приходится получать за доли секунды, а восприятие ситуации в движении существенно отличается от условий стояния на месте. Задним умом все крепки, и, глядя на видеозапись или фотографии, легко сказать, что вы должны были быть внимательнее. Привычки и навыки формируются на дороге независимо от сиюминутно написанных правил. Если через лобовое стекло ты видишь движение по одностороннему участку четырехполосной дороги, то отсутствие одной полосы необходимо подчеркнуть дублированием дорожных знаков“.
„Работало же!“
Ярмо Вооглайне, координатор временной организации движения Департамента транспорта, оправдывает организацию движения на участке Выыбу, действовавшую во время аварии. Аргументируя это тем, что она все-таки работала. Господин Вооглайне готов немедленно представить цифры. Движение по двум полосам на этом участке осуществлялось в течение месяца, и за это время по нему проехало около 270 000 машин. „Простой подсчет показывает, что около 3,5 миллионов человек проехали по этому участку, некоторые один раз, некоторые по несколько раз“, - заключил Вооглайне. Эти цифры омрачаются одним смертельным случаем, в отношении которого доподлинно неизвестно, совершал ли водитель обгон, полагая, что едет по четырехполосной дороге. И еще есть дюжина людей, которые утверждают, что организация дорожного движения сбивала с толку. Может, эти десять человек просто глупы?
Индрек Сирк говорит „нет“. „Дорожная ситуация постоянно меняется - в месте со сложной организацией движения большинство участников могут проехать без вреда не по собственной невнимательности, а по воле случая. Например, они не планируют обгон или видят встречные автомобили еще до того, как начинают обгон, и понимают, что в этом районе может быть двустороннее движение“, - говорит он.
Сирк также обращает внимание на то, что если водитель в чем-то полностью уверен, он может для себя „заблокировать“ противоречивую информацию. „Выводы о дорожной ситуации делаются на основе привычки, памяти и общей логики. Именно поэтому изменения в организации дорожного движения, такие как замена улицы с односторонним движением на двустороннее или изменение права проезда, очень опасны. В действительности, каждую смерть и травму на дороге можно предотвратить, и очень часто ключ находится в руках не одной, а нескольких сторон. Редко бывает, что в дорожно-транспортном происшествии присутствует только один фактор, обычно должны совпасть несколько неблагоприятных обстоятельств или присутствовать ошибки нескольких сторон. Однако с юридической точки зрения ответственность часто несет только одна сторона“.
Департамент транспорта не уделяет особого внимания психологии. „Значение дорожных знаков должно быть понятно каждому участнику дорожного движения. По крайней мере, так предполагается при организации движения“, - уверен Ярмо Вооглайне.
С точки зрения закона, в организации движения на участке Выыбу Департамент транспорта ничего не нарушил.
Временное управление дорожным движением регулируется постановлением Министерства экономики и коммуникаций, что оставляет диспетчеру дорожного движения полную свободу действий. Нет предписания о том, что изменение четырехполосной дороги в двухполосную следует отмечать каким-то особым образом. „Отдельного правила нет, но есть практика и типовые решения“, — говорит Вооглайне.
Изменения уже сделаны
Он утверждает: предыдущие годы и ситуации показали, что изменение организации дорожного движения с помощью четырех знаков стандартного размера вполне понятно водителям. „Если организация полос логична, а изменение окружающего ландшафта заметно, у водителя, сосредоточенного на движении, не должно возникнуть проблем с пониманием ситуации“, - говорит он. Но что делать, если организация полос нелогична? Вооглайне признает, что типовые решения подходят не везде. Например, на этом участке дороги в первоначальной схеме организации движения на 17 километров был всего один знак, указывающий на то, что одностороннее движение станет двусторонним. Когда чиновники увидели схему не на бумаге, а в реальной жизни, они решили добавить предупреждающие знаки через каждые два километра, от Выыбу до Аннана, т.е. на шесть километров. Это было сделано еще до смертельного случая.
Это не меняет того факта, что в момент аварии начало двухполосного участка было обозначено только одним метровым знаком на каждой полосе. По словам Вооглайне, так и должно быть. „Это принцип использования предупреждающего знака: один раз, перед определенным участком, на достаточном расстоянии от самого участка“, - говорит он. Предупреждающие знаки нечасты, потому что, если их размещать слишком щедро, они теряют свой сдерживающий эффект и становятся просто частью информационного шума.
С другой стороны, Вооглайне признает, что знаков должно быть достаточно. Правда, ни одно правило не говорит, достаточно - это сколько? Департамент транспорта возлагает ответственность на водителя: участник дорожного движения должен знать знаки и следовать им. Поэтому одного предупреждающего знака высотой в метр должно быть достаточно. „В принципе, не указано, что в такой ситуации водитель должен быть проинформировн об условиях изменения движения с помощью большого текстового табло“, — добавляет он.
Переключение внимания
Но можно ли было это сделать? Чтобы каждый водитель безусловно заметил изменение правил дорожного движения? Вооглайне утверждает, что, конечно, можно, но это неразумно.
„Никакие правила не запрещают устанавливать на всей дороге текстовые щиты, предупреждающие знаки и постоянно мигающие сигнальные лампы, но это создаст риск того, что информация, которая действительно необходима, будет потеряна в информационном шуме. В то же время общество и объем внимания людей действительно меняются, и вполне возможно, что Депертамент транспорта должен будет пересмотреть принципы того, как лучше фокусировать внимание участников дорожного движения на важной информации“, - говорит он.
Остается без ответа вопрос о том, на основании чего Депертамент транспорта будет принимать решение о необходимости изменения инструментов управления дорожным движением, а также о неизбежности многочисленных смертельных случаев. „Любые отзывы о том, что сбивает с толку и почему, всегда приветствуются. Мы рассмотрим все предложения и при необходимости внесем исправления. Нынешнее решение по управлению дорожным движением было внедрено на основе опыта, полученного в результате применения такого же решения в аналогичных условиях“, - говорит Вооглайне. И теперь, после смертельной аварии, управление движением на участке Выыбу улучшено.