Смерть на встречной полосе: кто виноват в гибели футбольного арбитра на шоссе Таллинн - Тарту

Чуть меньше двух недель назад в лобовом столкновении на Тартуском шоссе погиб 63-летний семьянин и опытный футбольный судья Аре Хабихт. Почему, по словам родственников, опытный водитель со спокойной манерой вождения пошел на обгон, в результате чего его маленький автомобиль совершил смертельное столкновение с большим внедорожником?

Возможно, Хабихт не осознавал, что ехал уже не по четырехполосной дороге.

Речь идет о недавно завершенном четырехполосном участке дороги Тарту - Выыбу - Мяо. Строительство завершено, но движение по-прежнему осуществляется по двум полосам. Те, кто едет из Таллинна в сторону Тарту, едут, так сказать, по правой стороне, а те, кто едет из Тарту, - в обратном направлении. На обеих полосах движения нарисованы белые стрелки, указывающие в сторону Тарту. Рядом, в другом направлении проходит четырехполосная дорога, которая, похоже, полностью достроена.

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На период трагической аварии по одному знаку на каждой стороне четырехполосной дороги предупреждали автомобилистов о том, что дорога становится двухполосной. Несколько человек, беседовавших с Eesti Päevaleht, говорят, что этого было явно недостаточно, и за несколько недель произошло несколько опасных ситуаций.

„Я смогла только вскрикнуть“

„У меня была точно такая же ситуация в точно таком же месте через три дня после аварии! В какой-то момент я увидел большие фонари, летящие прямо на нас. Я сидела рядом с водителем, все, что я смогла сделать, это вскрикнуть, - вспоминает Мари (имя известно редакции). - Водитель среагировал очень быстро, и, к счастью, мы сразу же мы сразу же оказались в правом ряду. Но если бы справа не было пространства, мы бы столкнулись со встречной машиной. Вечером дома я читала новости и поняла, что это то самое место, где погиб мужчина“.

„Я была в точно такой же ситуации! Я думала, что еду по своей стороне и вдруг с удивлением обнаружила, что навстречу мне мчится машина. И тут я поняла, что нахожусь на встречной полосе. К счастью, шанс свернуть еще был“, - говорит Аннели Сиймуссаар.