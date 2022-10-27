У руля Кохтла-Ярве снова окажутся Корб и Иванова?

Скажите пожалуйста, готовы ли центристы сформировать коалицию с соцдемами?



Да, мы готовы. У нас были не одни переговоры, консультации о создании коалиции. У нас есть общие позиции. Так что мы готовы.



Пройдет ли сегодня вотум недоверия?



Так как сегодня вышла новость о том, что „Рестарт“ готов поддержать вотум недоверия и готов вести с нами переговоры, я надеюсь, что вотум все-таки пройдет. Это будет своего рода испытание для новой коалиции, если она состоится.

Почему испытание?

Потому что мы пока не уверены в „Рестарте“, как он себя поведет. Поскольку у нас были некоторые договоренности, которые не совсем состоялись, как должны были. Поэтому есть крайняя неуверенность.

В соцдемах уверенности больше?

С соцдемами да, больше.

Почему центристская партия не собирается призывать Иванову и Корба отказаться от мандатов?

Потому что мандаты были даны избирателями, которые этих людей выбрали. Они представляют интересы своих избирателей. Поэтому отбирать у них мандаты и говорить покидать места, потому что у кого-то личная неприязнь, я считаю неправильным. Их выбрал народ. Если они сами решат, что пора уйти, это будет их выбор. Никого заставлять или просить наша партия не собирается.

Какой расклад в создании коалиции был бы идеален для центристской партии?

Наш идеальный расклад получается такой: мы, социал-демократы и трое из „Рестарта“. Есть еще вариант, если к нам присоединятся реформисты, 2 человека. Но пока не знаю, мы с ними не переговаривали. Были контакты, но никаких вариантов для работы не было.

Если вотум недоверия пройдет, наиболее вероятно, что в коалицию войдут центристы, социал-демократы и члены союза „Рестарт“. Потому что без них нам, к сожалению, никак.

То есть это вынужденное сотрудничество с „Рестартом“?

Не то что оно вынужденное, но оно нужно, поскольку тогда у нас будет большинство. Но и оно тоже такое, шаткое. Всего в один голос. Поэтому, когда мы сядем за стол переговоров, нам надо будет составить хорошую программу, по которой мы пойдем следующие три года. Чтобы у нас не возникало разногласий с ними.