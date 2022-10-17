В производство Кохтла-Ярвеского горсобрания подано шесть заявлений о выражении недоверия

По словам передавшего заявления о выражении недоверия от имени его инициаторов, председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, причиной выражения недоверия является не только разразившийся в последние недели коррупционный скандал в коридорах власти Кохтла-Ярве, но причины есть и другие.

Городское управление Кохтла-Ярве, по оценке инициаторов вотума недоверия, показало себя некомпетентным, как коллегиальный орган не справляется с управлением мэрией как учреждением и утратило доверие большей части депутатов горсобрания.

„Кризис доверия постоянно обострялся, так как члены городского управления публично представляют противоречивые точки зрения, пытаясь переложить ответственность с себя и друг на друга. До сих пор нет доверительного и поддерживающего сотрудничества со значительной частью членов горсобрания, а их участие в принятии решений недостаточное“, сказал Одинец.

„В центре коррупционного скандала, разгоревшегося в октябре, находятся двое из четырех членов городского управления, подозрение предъявлено нескольким сотрудникам мэрии, в том числе двум помощникам мэра. Подозрения в коррупции бросают крайне негативную тень на репутацию всего города, и этот репутационный ущерб настолько значителен, что не оставляет места для доверия всему городскому управлению“, добавил Одинец.

В отношении председателя городского собрания Тийта Лиллеметса инициаторы вотума недоверия отмечают, что Лиллеметс неоднократно нарушал законы Эстонской Республики, закон об организации местного самоуправления и регламент Кохтла-Ярвеского городского собрания, возглавляя горсобрание и проводя его заседания. „Тийт Лиллеметс несколько раз нарушал регламент и устоявшиеся обычаи заседаний горсобрания Кохтла-Ярве, игнорировал заявления депутатов и не отвечал на их ходатайства“, говорится в заявлении о вотуме недоверия. Тийт Лиллеметс также является одним из тех, кого в последнее время обвиняют в рамках коррупционного скандала.