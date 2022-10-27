Новости Ида-Вирумаа
27.10.2022, 15:38

Смена власти: В Кохтла-Ярве прошел вотум недоверия горуправе

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Горсобрание Кохта-Ярве
Горсобрание Кохта-Ярве
ФОТО: Screenshot | YouTube

Сегодня, 27 октября, городское собрание Кохтла-Ярве проголосовало по вопросу выражения вотума недоверия как всей горуправе, так и нескольким депутатам, в их числе и председателю горсобрания. все объявленные вотумы недоверия, включая вотум недоверия по отношению к горуправе, прошли.

13 депутатов проголосовали за выражение вотума недоверия горуправе, 12 против.

На прошедшем в понедельник, 17 октября, внеочередном заседании Кохтла-Ярвеского городского собрания депутаты от Социал-демократической партии и Центристской партии Эстонии подали в производство заявления о выражении вотума недоверия. Его вынесли по отношению к Кохтла-Ярвескому городскому управлению целиком, председателю городского собрания, заместителю председателя собрания, а также председателям социальной, хозяйственной и ревизионной комиссий.

Сегодня, 27 октября, состоялось голосование, в ходе которого прошли все объявленные вотумы недоверия. Теперь членам горсобрания предстоит создать новую коалицию. В нее, вероятно, войдут центристы, социал-демократы и члены союза „Рестарт“. Также будет необходимо выбрать нового мэра. До тех пор пока не изберут новых членов горуправы, старая продолжит работу. Исполняющим обязанности мэра назначили бывшего вице-мэра по вопросам образования и культуры Кристийне Агу.

Контекст

Среди членов горсобрания в коррупции подозреваются председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка, член комиссии по образованию и культуре Анна Рентик, член экономической комиссии Владимир Евве и члены социальной комиссии Светлана Колло и Заур Аббасов, заместитель председателя горсобрания Мария Меркулова, председатель социальной комиссии Антон Диев и председатель хозяйственной комиссии Денис Вершинин.

По словам передавшего заявления о выражении недоверия от имени его инициаторов, председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, причиной выражения недоверия является как разразившийся в последние недели коррупционный скандал в коридорах власти Кохтла-Ярве, так и другие причины.

По оценке инициаторов вотума недоверия, городское управление Кохтла-Ярве показало себя некомпетентным, как коллегиальный орган. Оно не справляется с управлением мэрией как учреждением и утратило доверие большей части депутатов горсобрания.

С прошлой недели депутаты Социал-демократической партии и Центристской партии проводили консультации для образования нового властного союза. Однако до сих пор им не удалось найти союзников, чтобы сформировать коалицию большинства.

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