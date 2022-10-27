ВИДЕО | Рейнсалу: необходимо установить контроль на границах и регистрировать всех находящихся в Эстонии иностранцев(87)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Смотрите запись с синхронным переводом на русский язык!
„Эстония не может выбрать нейтралитет в войне в Украине. Безразличие означает переход на сторону зла, и последствия этого мы почувствуем, когда сами окажемся в беде и удивимся, почему же нам никто не приходит на помощь“, - начала Кая Каллас, скорее всего ссылаясь на недавние слова Марта Хельме.
Ренйсалу добавил, что нельзя оставаться нейтральным в отношении геноцида. „Удивительно слышать такие мысли у нас на родине, находящейся по соседству с агрессором“, - недоумевает он.
Каллас указала на то, что в Доме Стенбока сегодня прохладнее обычного - правительство подает пример другим в вопросе экономии электроэнергии. Государственная канцелярия сократила потребление электричества на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. „Ответственное потребление электричества - наша общая задача“, - отметила она.
Урмас Рейнсалу сообщил, что с начала года через Эстонию было переправлено более полумиллиона нефтяных продуктов из России: „Наше принципиальное решение, основывающееся на ценностях - отказаться от этого. Российский нефтяной бизнес транзитом через Эстонию должен прекратиться“.
„Для нас важно знать, кто здесь находится и сюда въезжает. Поэтому необходимо незамедлительно установить контроль на границах и регистрировать всех находящихся в Эстонии иностранцев“, - заявил Рейнсалу.
„Неизвестно, сколько в Эстонии украинских беженцев. [...] Нам нужно четко знать, кто въезжает в страну, кто выезжает. Это необходимо как для поддержания безопасности, так и для планирования оказания услуг. Что касается утверждений, что это невозможно сделать - конечно возможно, раньше делали“, - добавил министр.
Лаури Ляэнеметс не согласен с Рейнсалу по этому вопросу и отметил, что выборы скоро и кому-то, видимо, нужны громкие лозунги.
Ляэнеметс сообщил, что на данный момент в Эстонии во владении неграждан находятся 3777 единиц оружия. В дальнейшем оружием смогут владеть только граждане Эстонии, Евросоюза или государств-членов НАТО, а граждане других стран, в том числе и серопаспортники - нет. Если государство будет самостоятельно выкупать оружие у них, то это обойдется примерно в 700 000 евро.
Он отметил, что Эстония должна продолжать принимать беженцев и помогать им, но это не значит, что на внутригосударственном уровне не нужно проверять, не является ли кто-то из них путинистом. Ляэнеметс добавил, что сейчас идет обсуждение того, стоит ли сделать Еврокомисси предложение, чтобы украинских беженцев начала принимать какая-либо другая страна.
„Если эта война продлится еще год, то в один момент придется ставить ограничения, места в детских садах и школах закончатся“, - пояснил он. и добавил, что сейчас в Эстонии нет 100 000 украинских беженцев, половина из них уже уехали.