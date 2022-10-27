ВИДЕО | Рейнсалу: необходимо установить контроль на границах и регистрировать всех находящихся в Эстонии иностранцев

„Эстония не может выбрать нейтралитет в войне в Украине. Безразличие означает переход на сторону зла, и последствия этого мы почувствуем, когда сами окажемся в беде и удивимся, почему же нам никто не приходит на помощь“, - начала Кая Каллас, скорее всего ссылаясь на недавние слова Марта Хельме.

Ренйсалу добавил, что нельзя оставаться нейтральным в отношении геноцида. „Удивительно слышать такие мысли у нас на родине, находящейся по соседству с агрессором“, - недоумевает он.

Каллас указала на то, что в Доме Стенбока сегодня прохладнее обычного - правительство подает пример другим в вопросе экономии электроэнергии. Государственная канцелярия сократила потребление электричества на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. „Ответственное потребление электричества - наша общая задача“, - отметила она.

Урмас Рейнсалу сообщил, что с начала года через Эстонию было переправлено более полумиллиона нефтяных продуктов из России: „Наше принципиальное решение, основывающееся на ценностях - отказаться от этого. Российский нефтяной бизнес транзитом через Эстонию должен прекратиться“.

„Для нас важно знать, кто здесь находится и сюда въезжает. Поэтому необходимо незамедлительно установить контроль на границах и регистрировать всех находящихся в Эстонии иностранцев“, - заявил Рейнсалу.

„Неизвестно, сколько в Эстонии украинских беженцев. [...] Нам нужно четко знать, кто въезжает в страну, кто выезжает. Это необходимо как для поддержания безопасности, так и для планирования оказания услуг. Что касается утверждений, что это невозможно сделать - конечно возможно, раньше делали“, - добавил министр.

Лаури Ляэнеметс не согласен с Рейнсалу по этому вопросу и отметил, что выборы скоро и кому-то, видимо, нужны громкие лозунги.