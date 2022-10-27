ВИДЕО | Почему EKRE решила не принимать сторону Украины? Март Хельме: Я не хочу, чтобы стороны размахивали ядерным оружием(1)
Не исключено, что в войну будет втянута и Беларусь, точно так же, как Литва, а со временем и Эстония, – объяснил Delfi свои мысли один из лидеров EKRE Март Хельме.
Хельме не стал уточнять, на какие уступки России должна пойти Украина. Он также отметил, что „обе стороны размахивают ядерным оружием“, но не пояснил, когда и как страны, поддерживающие Украину, угрожали российскому агрессору ядерным ударом.
„Было бы разумно перейти к прекращению огня“, — сказал он. „Я не хочу, чтобы обе стороны размахивали ядерным оружием, тогда в конце концов мы тоже окажемся в состоянии войны. Война может расшириться, и мы тоже можем быть в нее втянуты. Цель должна состоять в том, чтобы положить конец войне“, — добавил Хельме. На вопрос, были ли его слова направлены на то, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного электората на мартовских выборах, Хельме ответил уклончиво.
„Наша позиция в том, что лучший выход — это мирное соглашение. Как бы тяжело ни было обеим сторонам, по крайней мере, перестанут гибнуть люди“, — сказал Хельме. „Мы не на стороне России или Украины, мы на стороне мира“, - сказал Хельме вчера в прямом эфире русскоязычного ERR. Риторика Хельме также привлекла внимание кремлевских пропагандистов. Недавно он получил высокую оценку в программе одного из крупнейших российских пропагандистских каналов „Россия 1“. „Бывший министр финансов Эстонии, не активный политик, а тот, кто вышел на пенсию, наконец, понял, что Путин не виноват в бедах Европы“, - радостно высказалась ведущая „60 минут“ Ольга Скабеева.