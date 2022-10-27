ВИДЕО | Почему EKRE решила не принимать сторону Украины? Март Хельме: Я не хочу, чтобы стороны размахивали ядерным оружием

Хельме не стал уточнять, на какие уступки России должна пойти Украина. Он также отметил, что „обе стороны размахивают ядерным оружием“, но не пояснил, когда и как страны, поддерживающие Украину, угрожали российскому агрессору ядерным ударом.

„Было бы разумно перейти к прекращению огня“, — сказал он. „Я не хочу, чтобы обе стороны размахивали ядерным оружием, тогда в конце концов мы тоже окажемся в состоянии войны. Война может расшириться, и мы тоже можем быть в нее втянуты. Цель должна состоять в том, чтобы положить конец войне“, — добавил Хельме. На вопрос, были ли его слова направлены на то, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного электората на мартовских выборах, Хельме ответил уклончиво.

„Наша позиция в том, что лучший выход — это мирное соглашение. Как бы тяжело ни было обеим сторонам, по крайней мере, перестанут гибнуть люди“, — сказал Хельме. „Мы не на стороне России или Украины, мы на стороне мира“, - сказал Хельме вчера в прямом эфире русскоязычного ERR. Риторика Хельме также привлекла внимание кремлевских пропагандистов. Недавно он получил высокую оценку в программе одного из крупнейших российских пропагандистских каналов „Россия 1“. „Бывший министр финансов Эстонии, не активный политик, а тот, кто вышел на пенсию, наконец, понял, что Путин не виноват в бедах Европы“, - радостно высказалась ведущая „60 минут“ Ольга Скабеева.