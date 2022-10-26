Полиция отправила за решетку юнцов, подозреваемых в серии групповых насильственных преступлений
В понедельник стало известно об избиениях, имевших место в Пярнумаа, где и нападавшими, и потерпевшими выступали несовершеннолетние. Прокуратура подтвердила, что преступников сначала доставили в арестный дом.
Маарья Германн, старший прокурор Ляэнеский окружной прокуратуры, пояснила, что в обоих случаях виновные в насилии были задержаны в качестве подозреваемых. „Согласно закону, полиция имеет право задерживать подозреваемых в совершении преступлений на срок до 48 часов, и это делается в рамках уголовного процесса по мере необходимости. Несомненно, задержание и содержание в следственном изоляторе - пугающий опыт для молодых людей, но, надеюсь, именно как опыт, полученный сразу после совершения преступления, он дает представление о последствиях, которые ожидают за серьезные или повторные правонарушения“.
Тыну Кивис, начальник Пярнуской региональной группы Пярнумааского отделения полиции, сообщил, что 17 октября они получили сообщение о том, что три несовершеннолетние девочки, двум из которых по 14 лет, а одной 15, избили 13-летнюю девочку в Ванапарке, а затем недалеко от реки в Пярну, причинив ей телесные повреждения.
В воскресенье поступило сообщение о том, что в квартире, в волости Тори Пярнуского уезда, 15-летняя девушка и 14-летняя девушка избили 12-летнюю девочку, нанеся ей травмы. „К счастью, травмы оказались несерьезные“, - отметил Кивис.
Тем временем в СМИ появилась информация о том, что с фигурантами дела в городе Пярну часто возникали проблемы. „Полиция прекрасно знает, где орудует эта банда, но никто не осмеливается им противостоять или не утруждает себя борьбой с ними“, - сказала Elu24 мать девочки, участвовавшей в избиении в Пярну.
Как сообщили Delfii в прокуратуре, некоторые из несовершеннолетних, задержанных в качестве подозреваемых, в прошлом уже имели дело с полицией, но не были осуждены за какие-либо уголовные преступления.
Старший прокурор Маарья Германн сказала, что уголовное наказание, к сожалению, является лишь следствием, и что, конечно, можно купировать проблемы, но это может стать успешным только в сотрудничестве с социальной системой.
„В ходе уголовного разбирательства мы работаем вместе с полицией, местными властями, специалистами по защите детей и другими лицами, чтобы по окончании разбирательства найти решение, которое не позволит молодым людям совершать новые правонарушения“, - сказала она. „Решение, вынесенное для этих молодых людей, также послужит более активным сигналом для их сверстников о том, что подобные действия могут иметь последствия. Однако, каким будет это решение, станет ясно после сбора доказательств и завершения досудебного разбирательства“.
В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье о физическом насилии. В одном из случаев также подозревается применение угрозы.