Полиция отправила за решетку юнцов, подозреваемых в серии групповых насильственных преступлений

Маарья Германн, старший прокурор Ляэнеский окружной прокуратуры, пояснила, что в обоих случаях виновные в насилии были задержаны в качестве подозреваемых. „Согласно закону, полиция имеет право задерживать подозреваемых в совершении преступлений на срок до 48 часов, и это делается в рамках уголовного процесса по мере необходимости. Несомненно, задержание и содержание в следственном изоляторе - пугающий опыт для молодых людей, но, надеюсь, именно как опыт, полученный сразу после совершения преступления, он дает представление о последствиях, которые ожидают за серьезные или повторные правонарушения“.

Тыну Кивис, начальник Пярнуской региональной группы Пярнумааского отделения полиции, сообщил, что 17 октября они получили сообщение о том, что три несовершеннолетние девочки, двум из которых по 14 лет, а одной 15, избили 13-летнюю девочку в Ванапарке, а затем недалеко от реки в Пярну, причинив ей телесные повреждения.

В воскресенье поступило сообщение о том, что в квартире, в волости Тори Пярнуского уезда, 15-летняя девушка и 14-летняя девушка избили 12-летнюю девочку, нанеся ей травмы. „К счастью, травмы оказались несерьезные“, - отметил Кивис.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что с фигурантами дела в городе Пярну часто возникали проблемы. „Полиция прекрасно знает, где орудует эта банда, но никто не осмеливается им противостоять или не утруждает себя борьбой с ними“, - сказала Elu24 мать девочки, участвовавшей в избиении в Пярну.

Как сообщили Delfii в прокуратуре, некоторые из несовершеннолетних, задержанных в качестве подозреваемых, в прошлом уже имели дело с полицией, но не были осуждены за какие-либо уголовные преступления.

Старший прокурор Маарья Германн сказала, что уголовное наказание, к сожалению, является лишь следствием, и что, конечно, можно купировать проблемы, но это может стать успешным только в сотрудничестве с социальной системой.