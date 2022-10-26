Eesti Gaas значительно снижает цену на газ

„Теплая погода, заполненные газохранилища и снижение потребления газа сегодня привели к снижению цен на мировом рынке, поэтому теперь – вместо ожидаемого повышения – мы можем проинформировать клиентов о снижении цен“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Как долго продлится такой переизбыток газа в Европе, сейчас сказать сложно. Вероятно, в ближайшем будущем ситуация сохранится, но момент истины наступит с приходом холодов и увеличением спроса. В любом случае быстро развивающаяся инфраструктура LNG и порты в Европе помогут снизить высокую цену на газ и удержать ее на приемлемом уровне“, - отметил Каасик.

„Газа в мире достаточно, причем по разумной цене, вопрос сегодня в способности Европы и, в частности, нашего региона принять этот газ, а также в долгосрочных контрактах с поставщиками. Очень хочется надеяться, что мы прошли пик и в дальнейшем, говоря о цене, сможем делиться в основном хорошими новостями“, - добавил Каасик.

На прошлой неделе в Клайпеду по заказу Eesti Gaas прибыло первое судно с газом американского происхождения. Это уже четвертая крупная поставка газа, благодаря которой Eesti Gaas обеспечивает снабжение своих клиентов в осенние месяцы. Следующие заказанные Eesti Gaas суда прибудут в ноябре и январе.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов и 240 работников. После того, как компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале продавцом газа в регионе. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.