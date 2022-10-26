Закон принят: заявление о вступлении в брак и его расторжении можно будет подать в электронном виде

В дальнейшем для подачи заявления о заключении и расторжении брака не нужно будет посещать ЗАГС, так как заявление можно будет подать в безопасной онлайн-среде. Подтвержденное цифровой подписью заявление о вступлении в брак или его расторжении в электронном виде можно будет подавать и нотариусу.

После вступления поправок в силу сохранится двухэтапное производство по вступлению в брак и его расторжению. Иными словами, после подачи заявлений брак можно будет заключить только в присутствии служащего ЗАГСа, нотариуса или духовного лица. Для расторжения брака человек также должен лично посетить ЗАГС.

За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о действиях по оформлению гражданского состояния ( 597 SE ) проголосовал 61 член Рийгикогу, против – 18.