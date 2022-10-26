ФОТО и ВИДЕО | На выходных в Эстонии можно было наблюдать северное сияние

Когда мы слышим про северное сияние, то в первую очередь в голову приходит крайний север. Все правда! Шансов увидеть это явление гораздо больше на севере Финляндии или Норвегии. Однако в последнее время и в Эстонии оно стало нередким. В последний раз по всей Эстонии можно было наблюдать это чудо природы в минувшие выходные.

Конкретно эта фотография и видео сделаны около полуночи у водопада Валасте (Ида-Вирумаа). В Эстонии северное сияние обычно не светит так ярко, как мы привыкли его видеть на видеороликах с севера. У нас оно больше похоже на зарево (как бывает на подъезде к городу). Но при определенных настройках фотоаппарата без труда можно получить впечатляющий снимок. С видео все чуть сложнее. В этот же раз сияние было весьма мощным и его вполне можно было увидеть невооруженным глазом.