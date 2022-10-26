Руководитель Nautica и Lasnamäe Centrum: в торговле зарождается новый тренд

„Летом был заметен значительный рост — в третьем квартале продажи в торговом центре Nautica выросли на 39% по сравнению с прошлым годом, а посещаемость — на 45%. Предыдущие два квартала также были успешными. Аналогичная тенденция роста наблюдается и в других торговых центрах города: это позволяет предположить, что коронавирусная агония близка к завершению“, — пояснила Теана Баскирцева.

Проведенный в конце лета Kantar Emor мониторинг торговых центров показал, что торговля в центре города в целом демонстрирует признаки восстановления. „Торговому центру Nautica в октябре исполняется пять лет, но большая часть этого времени пришлась на эпоху коронавируса. Теперь у нас есть возможность проявить себя: хорошие показатели продаж в третьем квартале были фактически первыми за долгое время и подтвердили большой потенциал центра при торговле в нормальных условиях“, - сказала руководитель.

В то время как в продовольственном секторе наблюдаются неопределенность и страх инфляции, из-за которого потребители несколько изменили свое покупательское поведение, по словам Баскирцевой, в других секторах признаков экономического спада нет. „В последнем квартале, по сравнению с прошлым годом, в Nautica больше всего выросла доля продаж товаров для дома и хобби (на 66%) и доля ресторанов (на 60%), а это первое, на чем люди начинают экономить во время экономического кризиса. Также заметно выросли продажи аптечной и косметической продукции, — пояснила Баскирцева. — В ходе общения с арендаторами выяснилось, что в некоторых сегментах рынка, например, в магазинах электроники и бытовой техники, наблюдается дефицит товаров из-за сложностей с поставками и нехватки сырья. Мы продали бы больше, если бы было что продавать“.

Говоря о будущих тенденциях розничной торговли, Теана Баскирцева отмечает, что, несмотря на явный взлет электронной коммерции в последние годы, есть большое количество людей, которым неудобно заказывать онлайн, примерять дома и возвращать неподходящие вещи. „В то же время аренда крупного торгового или складского помещения в центре города не всегда экономически рентабельна. Поэтому в мире возникает так называемая гибридная модель, когда в центре города имеется небольшая торговая площадь с самыми ходовыми товарами, а остальные вещи можно заказать онлайн в магазин для примерки. Вероятно, в ближайшие годы этот тренд станет более популярным и в Эстонии“, — считает Баскирцева.