С декабря в Эстонии запрещено ездить на ламельных шинах, предназначенных для дорог Центральной Европы(23)
Ламельные шины с каждым годом становятся все популярнее, но с 1 декабря этого года по эстонским дорогам можно ездить только на шинах, подходящих для скандинавских условий. Delfi Ärileht рассказывает, как убедиться, что „обувь“ для вашего авто выбрана правильно.
Генеральный директор Эстонского шинного союза Каур Куурме пояснил, что сейчас можно круглый год ездить на шинах с маркировкой M+S, которые подходят для сырых и снежных погодных условий. Однако на практике эта маркировка используется на различных шинах с внедорожными свойствами, таких как шины для внедорожников США и ламельные шины, предназначенные для погодных условий Центральной Европы. К сожалению, состав таких шин рассчитан на погодные условия, при которых температура не опускается ниже 0 градусов.
„Ламельные шины, предназначенные для стран Северной Европы, имеет более мягкую резиновую смесь, а также подходят для езды при минусовых температурах, при этом сцепные свойства шин остаются хорошими. В результате, чтобы избежать путаницы и повысить безопасность движения, введена маркировка в виде снежинки с тремя горными вершинами, чтобы у потребителей было более четкое понимание, что шины с такой маркировкой предназначены для северного климата“, — пояснил Куурме. Он добавил, что тормозной путь ламельных шины, предназначенных для северных условий, зимой может быть на 20 метров короче, чем у среднеевропейских ламельных шин.
Как узнать, соответствуют ли существующие шины требованиям?
По словам представителя Elke Роланда Сагара, выяснить, соответствуют ли шины требованиям, можно на основе внешнего осмотра. „Чтобы оценить пригодность шин, нужно сначала посмотреть на глубину рисунка, которая должна быть не менее пяти миллиметров. Чем больше глубина протектора шины, тем короче тормозной путь, и наоборот“, — пояснил Сагар.
„Помимо глубины рисунка необходимо также выявить наличие механических повреждений и, в случае шипованных покрышек, проверить состояние шипов. Также состояние шин зависит от их возраста — даже для автомобилей с небольшим пробегом шины старше 6 лет следует заменять, потому что, к сожалению, со временем их свойства ухудшаются“, — отметил Сагар. По словам генерального директора Эстонского шинного союза, резиновая смесь шипованных шин с годами становится более жесткой, и в какой-то момент сцепление с дорогой становится очень плохим, даже если на шинах все еще есть рисунок.
Ламель или шипы: что лучше в наших погодных условиях?
По словам представителя Elke, примерно 45% клиентов Elke предпочитают шипованные шины, а 55% — ламельные. Выбор шин во многом зависит от того, где эксплуатируется автомобиль. „Для городской езды мы рекомендуем выбирать ламельные шины, которые тише и экологичнее. В сельской местности, где зимой много заснеженных дорог и голого льда, лучшим выбором будет шипованная резина.
„Тем, кто еще не задумался о смене резины, стоит записаться на замену заранее, ведь по статистике, многие дорожно-транспортные происшествия происходят сразу после начала сезона зимних шин, когда у многих еще летняя резина, но первые холодные ночи и незнакомые дорожные условия затрудняют вождение“, — сказал Сагар.