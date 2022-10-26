С декабря в Эстонии запрещено ездить на ламельных шинах, предназначенных для дорог Центральной Европы

Генеральный директор Эстонского шинного союза Каур Куурме пояснил, что сейчас можно круглый год ездить на шинах с маркировкой M+S, которые подходят для сырых и снежных погодных условий. Однако на практике эта маркировка используется на различных шинах с внедорожными свойствами, таких как шины для внедорожников США и ламельные шины, предназначенные для погодных условий Центральной Европы. К сожалению, состав таких шин рассчитан на погодные условия, при которых температура не опускается ниже 0 градусов.

„Ламельные шины, предназначенные для стран Северной Европы, имеет более мягкую резиновую смесь, а также подходят для езды при минусовых температурах, при этом сцепные свойства шин остаются хорошими. В результате, чтобы избежать путаницы и повысить безопасность движения, введена маркировка в виде снежинки с тремя горными вершинами, чтобы у потребителей было более четкое понимание, что шины с такой маркировкой предназначены для северного климата“, — пояснил Куурме. Он добавил, что тормозной путь ламельных ​​шины, предназначенных для северных условий, зимой может быть на 20 метров короче, чем у среднеевропейских ламельных ​​шин.

Как узнать, соответствуют ли существующие шины требованиям?

По словам представителя Elke Роланда Сагара, выяснить, соответствуют ли шины требованиям, можно на основе внешнего осмотра. „Чтобы оценить пригодность шин, нужно сначала посмотреть на глубину рисунка, которая должна быть не менее пяти миллиметров. Чем больше глубина протектора шины, тем короче тормозной путь, и наоборот“, — пояснил Сагар.