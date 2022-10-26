Налоговый департамент заложил дом руководителя фирмы(2)
По ходатайству Налогового департамента в пользу государства была установлена ипотека в размере 404 000 евро на дом и участок земли в Хаабнеэме, половина которых принадлежит Герту Романову, - пишет Eesti Ekspress.
Этот человек управлял обанкротившейся фирмой Diapol Granite, которая находилась под контролем Эрика Александра Сиверса (ранее известного как Эрик Валласте), „прославившегося“ аферой Divec.
В налоговой объяснили суду, что к осени 2020 года Романову должно было быть понятно, что фирма не сможет оплатить даже текущие налоговые обязательства, не говоря уже о предыдущем долге. К июню этого года, когда фирма была признана банкротом по требованию налоговой инспекции, налоговая задолженность увеличилась почти до 2,7 млн евро. Временный банкротный управляющий Мартин Пярн не исключил, что неплатежеспособность могла быть вызвана преступлением или серьезной ошибкой руководства.