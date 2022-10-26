Экономика
26.10.2022, 11:50

Налоговый департамент заложил дом руководителя фирмы

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Eesti Ekspress
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

По ходатайству Налогового департамента в пользу государства была установлена ​​ипотека в размере 404 000 евро на дом и участок земли в Хаабнеэме, половина которых принадлежит Герту Романову, - пишет Eesti Ekspress.

Этот человек управлял обанкротившейся фирмой Diapol Granite, которая находилась под контролем Эрика Александра Сиверса (ранее известного как Эрик Валласте), „прославившегося“ аферой Divec.

В налоговой объяснили суду, что к осени 2020 года Романову должно было быть понятно, что фирма не сможет оплатить даже текущие налоговые обязательства, не говоря уже о предыдущем долге. К июню этого года, когда фирма была признана банкротом по требованию налоговой инспекции, налоговая задолженность увеличилась почти до 2,7 млн ​​евро. Временный банкротный управляющий Мартин Пярн не исключил, что неплатежеспособность могла быть вызвана преступлением или серьезной ошибкой руководства.

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