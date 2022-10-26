Налоговый департамент заложил дом руководителя фирмы

В налоговой объяснили суду, что к осени 2020 года Романову должно было быть понятно, что фирма не сможет оплатить даже текущие налоговые обязательства, не говоря уже о предыдущем долге. К июню этого года, когда фирма была признана банкротом по требованию налоговой инспекции, налоговая задолженность увеличилась почти до 2,7 млн ​​евро. Временный банкротный управляющий Мартин Пярн не исключил, что неплатежеспособность могла быть вызвана преступлением или серьезной ошибкой руководства.