Министр образования Лукас в Ида-Вирумаа: „маленькой Россией“ здесь никто быть не хочет

„Общее отношение было весьма позитивным“, — сказал министр Delfi. „Все признали, что необходимо перейти на обучение на эстонском языке“.

Он отметил, что, насколько ему известно, у обычных жителей Ида-Вирумаа разных национальностей такое же мнение.

„И руководители местных самоуправлений с русским происхождением, и эстонцы прекрасно понимают эту необходимость, потому что Ида-Вирумаа находится недалеко от границы с Россией, и они видят, какова жизнь там. Поэтому никто не хочет быть здесь „маленькой Россией“, — поделился своим мнением Лукас.

Назад оглядываться нельзя

Несмотря на то, что на вчерашней встрече переход на эстоноязычное образование обсуждался в положительном тоне, были и некоторые опасения.

В частности, проблема нехватки учителей. Одно дело, найти компетентных людей, другая задача — обеспечить их подходящим жильем.

Никто не хочет быть здесь „маленькой Россией“ Тынис Лукас

„Только один руководитель местного самоуправления сказал, что это непросто, что это сложно“, — признал Лукас. „Но остальные обсуждали и вносили предложения. Те, кто раньше сомневался в необходимости перехода, теперь видят, что она назрела. Теперь оглядываться назад нельзя“.

По словам Лукаса, позитивному настрою во многом способствовал тот факт, что в программе перехода Ида-Вирумаа в финансовом отношении рассматривается отдельно. „Это воспринимается как комплимент со стороны государства“, - отметил он.

Переходный 2024-й

В 2024 году в детских садах, а также в 1-м и 4-м классах начнется переход на эстоноязычное образование. Согласно коалиционному соглашению, к 2030 году система образования должна полностью перейти на эстонский язык.

Для этого необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие педагогов с необходимым уровнем владения эстонским языком.