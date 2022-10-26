Министр образования Лукас в Ида-Вирумаа: „маленькой Россией“ здесь никто быть не хочет(51)
Вчера министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) встретился с руководителями самоуправлений и сферы образования Ида-Вирумаа – главной темой обсуждения стал переход на эстоноязычное образование. Как бы Лукас оценил мнение участников встречи?
„Общее отношение было весьма позитивным“, — сказал министр Delfi. „Все признали, что необходимо перейти на обучение на эстонском языке“.
Он отметил, что, насколько ему известно, у обычных жителей Ида-Вирумаа разных национальностей такое же мнение.
„И руководители местных самоуправлений с русским происхождением, и эстонцы прекрасно понимают эту необходимость, потому что Ида-Вирумаа находится недалеко от границы с Россией, и они видят, какова жизнь там. Поэтому никто не хочет быть здесь „маленькой Россией“, — поделился своим мнением Лукас.
Назад оглядываться нельзя
Несмотря на то, что на вчерашней встрече переход на эстоноязычное образование обсуждался в положительном тоне, были и некоторые опасения.
В частности, проблема нехватки учителей. Одно дело, найти компетентных людей, другая задача — обеспечить их подходящим жильем.
Никто не хочет быть здесь „маленькой Россией“
„Только один руководитель местного самоуправления сказал, что это непросто, что это сложно“, — признал Лукас. „Но остальные обсуждали и вносили предложения. Те, кто раньше сомневался в необходимости перехода, теперь видят, что она назрела. Теперь оглядываться назад нельзя“.
По словам Лукаса, позитивному настрою во многом способствовал тот факт, что в программе перехода Ида-Вирумаа в финансовом отношении рассматривается отдельно. „Это воспринимается как комплимент со стороны государства“, - отметил он.
Переходный 2024-й
В 2024 году в детских садах, а также в 1-м и 4-м классах начнется переход на эстоноязычное образование. Согласно коалиционному соглашению, к 2030 году система образования должна полностью перейти на эстонский язык.
Для этого необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие педагогов с необходимым уровнем владения эстонским языком.
План действий по обучению на эстонском языке предусматривает в ближайшие четыре года запрос дополнительных инвестиций из государственного бюджета в размере 300 миллионов евро. Кроме того, для достижения цели государство выделит средства из фондов ЕС в размере 46 млн евро.
Чтобы справиться с масштабной задачей, в следующем году будет повышена заработная плата учителей. Если средняя по стране месячная зарплата учителя составит 2048 евро, то педагог, преподающий в Ида-Вирумаа на эстонском, согласно обещанию Лукаса, будет получать на банковский счет 3000 евро.