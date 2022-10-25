Во вторник вечером в пожаре погиб пожилой мужчина

Информация о пожаре в Раквере в доме на улице Ляэне поступила в Центр тревоги в 20.45. По предварительной информации, в доме мог находиться человек.

В ходе работ по тушению пожара раквереские спасатели обнаружили в доме пострадавшего мужчину. Его вынесли из здания и передали бригаде скорой помощи.

К сожалению, медикам не удалось реанимировать мужчину.

В работах по тушению пожара приняли участие расчеты из Раквере, Кунда и Тапа, а также добровольцы из Кадрина. Пожар был потушен в 22.04.

Причины возгорания и все обстоятельства случившегося выяснит расследование.

В этом году в Эстонии в пожарах погиб 31 человек.