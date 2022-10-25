25.10.2022, 22:35
Во вторник вечером в пожаре погиб пожилой мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник вечером в пожаре в Раквере погиб пожилой мужчина, сообщил Спасательный департамент.
Информация о пожаре в Раквере в доме на улице Ляэне поступила в Центр тревоги в 20.45. По предварительной информации, в доме мог находиться человек.
В ходе работ по тушению пожара раквереские спасатели обнаружили в доме пострадавшего мужчину. Его вынесли из здания и передали бригаде скорой помощи.
К сожалению, медикам не удалось реанимировать мужчину.
В работах по тушению пожара приняли участие расчеты из Раквере, Кунда и Тапа, а также добровольцы из Кадрина. Пожар был потушен в 22.04.
Причины возгорания и все обстоятельства случившегося выяснит расследование.
В этом году в Эстонии в пожарах погиб 31 человек.