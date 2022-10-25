Кая Каллас: Россия стремится парализовать нашу способность принимать решения и поддерживать Украину

По словам премьер-министра Каи Каллас, Франция играет чрезвычайно важную роль как в оказании помощи Украине, так и в повышении цены агрессии для России. „Франция оказала Украине значительную помощь, в том числе поставкой тяжелого вооружения, что способствовало успеху Украины на поле боя. Мы придерживаемся единого мнения с Францией, что приоритетом является продолжение поддержки Украины столько, сколько это необходимо, — заявила Каллас. — Украина должна победить в этой войне, а Россия должна отступить к своим границам, это путь к миру“, — подчеркнула Каллас.

По словам премьер-министра Каллас, мы отчетливо видим, как Россия применяет всевозможные приемы, будь то атаки по гражданской инфраструктуре Украины, угрозы ядерной катастрофы или пропагандистская кампания о „грязной бомбе“, чтобы запугать нас и разрушить наше единство. „Россия стремится заставить нас колебаться, парализовать нашу способность принимать решения и поддерживать Украину. Тем важнее, чтобы мы не сделали ни шагу назад“, — подчеркнула Каллас. На встрече также был затронут вопрос об использовании замороженных активов России и тема безнаказанности. По словам Каллас, Европейский союз мог бы стать лидером в создании трибунала для расследования преступлений агрессии.

Помимо прочего, премьер-министр Каллас обсудила с министром иностранных дел Колонна о реализации договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Мадриде, и в более широком плане сотрудничество в области обороны с Францией. „Никогда в Эстонии не было большего присутствия союзников, чем сейчас. НАТО серьезно относится к защите своей территории. Мы благодарны за то, что французские военнослужащие базируются в Тапа, а французские самолеты защищают наше небо из Эмари“, — сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии также отметила хорошее военное сотрудничество с Францией в Африке. „Наши военнослужащие вместе служили в Мали. Сотрудничество с французами по обеспечению безопасности за пределами Европы обязательно будет продолжаться и в будущем“, — заявила Каллас.