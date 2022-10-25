Эстония запретит нефтяной бизнес с Россией раньше, чем планировалось

В настоящее время действует введенный Евросоюзом санкционный пакет, который позволяет компаниям выполнять договоры с предприятиями России, которые были заключены до 4 июня, пишет Ärileht.

В зависимости от товара, на ранее заключенные договоры распространяется переходный период (для прекращения договоров): до 5 декабря 2022 года или до 5 февраля 2023 года.

Эстония планирует сдвинуть предельный срок завершения всех нефтяных контрактов с февраля на декабрь. Если правительство поддержит в четверг такое решение, то с 5 декабря весь импорт, а также транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии будет прекращен.

„Учитывая российскую агрессию и позицию Рийгикогу, признавшего режим в России террористическим, общеевропейские санкции будут реализованы в Эстонии раньше“, - пояснил решение глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу.

„Надеюсь на хорошую работу Налогово-таможенного департамента, который будет после принятия решения проверять законность действий компаний“, - добавил Рейнсалу.