Эстония запретит нефтяной бизнес с Россией раньше, чем планировалось(12)
Эстония планирует с 5 декабря полностью запретить нефтяной бизнес с Россией, сообщил министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.
В настоящее время действует введенный Евросоюзом санкционный пакет, который позволяет компаниям выполнять договоры с предприятиями России, которые были заключены до 4 июня, пишет Ärileht.
В зависимости от товара, на ранее заключенные договоры распространяется переходный период (для прекращения договоров): до 5 декабря 2022 года или до 5 февраля 2023 года.
Эстония планирует сдвинуть предельный срок завершения всех нефтяных контрактов с февраля на декабрь. Если правительство поддержит в четверг такое решение, то с 5 декабря весь импорт, а также транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии будет прекращен.
„Учитывая российскую агрессию и позицию Рийгикогу, признавшего режим в России террористическим, общеевропейские санкции будут реализованы в Эстонии раньше“, - пояснил решение глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу.
„Надеюсь на хорошую работу Налогово-таможенного департамента, который будет после принятия решения проверять законность действий компаний“, - добавил Рейнсалу.