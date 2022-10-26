Пять тысяч километров на скутере: Владимир из Эстонии отправился на Кипр на электросамокате

Интерес к поездкам на дальние расстояния на самокате появился у Владимира, когда он жил на Кипре на два города, которые располагались вдали друг от друга.

„История началась с того, что в прошлом году я работал курьером и построил на Кипре необыкновенно большой самокат, - рассказывает Владимир. - Приходилось ездить через горы, потому что по шоссе - нельзя. Мой маршрут составлял всего 140 километров, однако по пути было много спусков и подъемов, дорога не такая простая, как та, по которой я еду сейчас. Но именно тогда я полюбил дальние поездки на самокате. У меня сезонная работа, вот уже пять лет чиню самокаты. И так как зимой у нас в Эстонии на самокатах не ездят, я отправился зимовать на Кипр“.

Владимир говорит, что самокат, который остался на Кипре, был собран им с нуля, а тот, на котором он отправился в путь - модифицированная версия стандартного электросамоката.

Сейчас Владимир находится в Словакии, а ровно сутки назад он был в 50 километрах от Варшавы. Выехал же он из Мярьямаа шесть дней назад. „Я еду и днем и ночью, останавливаюсь в лесу - у меня с собой спальный мешок. Два раза ночевал в отеле из-за погодных условий - переждать дождь“ - рассказывает мужчина.

По словам Владимира, в его изначальный маршрут были внесены изменения из-за того, что подписчики его YouTube-канала уговорили заехать в Грецию. В планах - встретиться с представителями коммьюнити электросамокатчиков и организовать общий заезд - предполагается, что в мероприятии примут участие 40 человек. Таким образом путь героя публикации выглядит следующим образом: Эстония - Латвия - Литва - Польша - Словакия - Венгрия - Сербия - Болгария - Греция - Турция - Кипр. Более того, вчера часть его маршрута лежала в относительной близости от украинского Львова. По словам Владимира, он видел и слышал взрывы: „Проезжал в 300 километрах от Львова и видел взрывы в небе. Это выглядело как гроза, только в 2 раза громче и ярче“. По рассчетам путешественника, вся дорога от Эстонии до Кипра займет 14-15 дней.