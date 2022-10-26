Ровно 30 лет назад в пруду Ыйсмяэ утонули четыре человека. Это точно не повторится?

Был необычно холодный октябрь, сравнимый с глубокой зимой. По словам очевидцев, пруд сковало льдом мгновенно за ночь, за пару дней до трагедии. 26 октября двое второклассников, учеников 5-й школы (нынешней Haabersti Vene Gümnaasium), пошли играть на пруд. Несмотря на то, что буквально накануне учительница их оттуда выгоняла. Мальчики звали с собой и своего друга - нынешнего старейшину района Хааберсти Олега Силянова. Но тому надо было бежать домой.

Дети играли в мяч, и по трагической случайности он закатился на середину пруда. „За ним побежал первый мальчик, друг моего сына, Сережи, - рассказывает корреспонденту Delfi мать одного из погибших детей, Светлана. - Там лед был тонкий. Сказали, что он утонул сразу“. Проходящий мимо мужчина увидел, что происходит, бросился детям на выручку, но тоже стал тонуть. Тогда на помощь пришел другой мужчина, который в тот момент вел двоих детей из детского сада домой. „Он рванул в садик за лестницей, бросил ее, чтобы спасти. Но ничего не помогло, сам стал тонуть, и наш ребенок тоже“, - описывает прозошедшее Светлана.