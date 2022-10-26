Ровно 30 лет назад в пруду Ыйсмяэ утонули четыре человека. Это точно не повторится?(11)
Ровно 30 лет назад, в 1992 году, произошла страшная трагедия на пруду Ыйсмяэ. Погибли двое детей и двое мужчин, пытавшихся их спасти. RusDelfi отыскал мать одного из погибших мальчиков, а также пообщался со старейшиной района Хааберсти Олегом Силяновым, который мог в тот роковой день ступить на лед коварного пруда.
Был необычно холодный октябрь, сравнимый с глубокой зимой. По словам очевидцев, пруд сковало льдом мгновенно за ночь, за пару дней до трагедии. 26 октября двое второклассников, учеников 5-й школы (нынешней Haabersti Vene Gümnaasium), пошли играть на пруд. Несмотря на то, что буквально накануне учительница их оттуда выгоняла. Мальчики звали с собой и своего друга - нынешнего старейшину района Хааберсти Олега Силянова. Но тому надо было бежать домой.