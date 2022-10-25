Пожилая жительница Ласнамяэ захотела заработать на бирже. И была обманута на 13 000 евро(8)
В понедельник столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве по эпизоду, в котором потерпевшей стала 72-летняя женщина.
Пожилая жительница столичного района Ласнамяэ нашла в интернете рекламу фирмы, которая предлагала возможность заработать на бирже. Женщина оставила для фирмы свои контактные данные.
Через некоторое время женщине позвонили. Говоривший по-русски человек открыл для нее счет на торговой платформе, под его руководством она сделала платежи и взяла на свое имя кредиты. Потерпевшая также позволила установить на свой гаджет программу удаленного доступа AnyDesk.
Теперь женщина не может снять деньги с торговой платформы, причем с нее требуют сделать дополнительные платежи.
Причиненный мошенничеством ущерб составляет около 13 000 евро.