Пожилая жительница Ласнамяэ захотела заработать на бирже. И была обманута на 13 000 евро

Пожилая жительница столичного района Ласнамяэ нашла в интернете рекламу фирмы, которая предлагала возможность заработать на бирже. Женщина оставила для фирмы свои контактные данные.

Через некоторое время женщине позвонили. Говоривший по-русски человек открыл для нее счет на торговой платформе, под его руководством она сделала платежи и взяла на свое имя кредиты. Потерпевшая также позволила установить на свой гаджет программу удаленного доступа AnyDesk.