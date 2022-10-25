В Эстонии открылся магазин для продуктов, у которых срок „лучше до ...“ уже наступил или приближается

По словам соучредителя Sumena Йоозепа Кальюла, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро. „Часть этого объёма выбрасывается как покупателями, так и продавцами, либо по незнанию, либо из-за отсутствия альтернативы, хотя, на самом деле, многие из этих продуктов вместо этого ещё можно было бы употребить. По оценкам, продовольственными магазинами одной только Эстонии ежегодно отправляется на утилизацию около 23 000 тонн продуктов“, — сказал Кальюла.

„Жители более богатых стран зачастую лучше осведомлены и не испытывают особого ложного стыда, покупая продукты с наступившим или приближающимся сроком „лучше до“, поэтому в Скандинавии очень популярны Fiksuruoka и Matsmart, занимающиеся спасением продуктов питания. В начале лета мы запустили в Эстонии тестовую версию такого интернет-магазина, аналогичного магазинам скандинавских стран. Только за лето мы таким образом спасли в общей сложности 26 тонн хороших продуктов, которые в противном случае были бы выброшены“, — добавил Кальюла.

„В октябре при поддержке IT-фирмы SRINI мы открыли полную версию интернет-магазина. У нас уже 3500 постоянных клиентов и 25 поставщиков. Например, фирма Orkla, которой принадлежит Kalev, а также сеть Selver и одно из крупнейших в Эстонии предприятий розничной и оптовой торговли Sanitex. К концу года мы планируем, что у нас будет сотня поставщиков, и мы спасём полмиллиона товаров“, — сказал Кальюла.

По словам партнёра SRINI Маттиаса Мёльдера, магазин по спасению продуктов питания охватывает важную часть жизненного цикла продуктов и экономит деньги как продавцов, так и покупателей. „Мы получаем такие продукты дёшево и продаём их тоже очень дёшево. По сравнению с магазинными ценами, товары зачастую наполовину, а то и на три четверти дешевле. А покупателей много — например, недавно всего за полдня было куплено 3200 шоколадных батончиков Kalev“, — добавил Мёльдер.