В Эстонии начался покупательский бум на электрогенераторы. Что нужно помнить и знать?(9)
Новости о возможном кризисе в сфере электроэнергии заставили людей скупать электрогенераторы, и, по словам представителей Спасательного департамента, ведомство получило множество вопросов о том, как безопасно пользоваться этими устройствами и как их устанавливать. При установке генератора в жилых помещениях следует соблюдать правила, чтобы его использование было безопасным, и для этого Спасательный департамент составил соответствующую инструкцию.
„Электрогенератор – это возможность обеспечить работу важных электроприборов при перебоях с подачей электроэнергии. Для того чтобы в и без того критический момент генератор не стал причиной несчастного случая, при его установке и использовании следует соблюдать правила безопасности. Самое главное – изучить инструкцию производителя по установке, использованию и обслуживанию прибора“, – объяснил эксперт по надзору за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.
„Очень важный нюанс связан с угарным газом. При работе двигателя внутреннего сгорания выделяются выхлопные газы, содержащие в том числе и угарный газ, который крайне опасен. Поэтому надо как следует подумать, как обеспечить отвод выхлопных газов так, чтобы они не проникли обратно в помещение через окна или вентиляционные отверстия. Вне зависимости от того, насколько тщательно продуман вывод выхлопных газов из помещения, мы все же рекомендуем приобрести вместе с генератором и датчик угарного газа – конечно же, разумнее будет иметь умный датчик, который при повышении концентрации угарного газа не просто издает сигнал, а передает информацию тем, кто на нее отреагирует“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
При установке генератора в помещениях необходимо следить, чтобы устройство находилось достаточно далеко от стен, других приборов и емкости с топливом, оно должно быть установлено в отдельном пожарном отсеке.
„Также следует подумать о том, где и как хранить запасы топлива. Помимо этого, важно то, как спланирована подача электричества из генератора в различные устройства. Подключать генератор к электрической системе здания должен человек, разбирающийся в электричестве. Если используется удлинитель, то перед использованием его провод надо полностью размотать, иначе возникнет трансформаторный эффект. Это означает, что, когда ток идет по скрученному проводу, провод перегревается и может загореться. Также надо следить за сечением провода удлинителя. Как правило, продаются и используются – в домашних хозяйствах – удлинители с сечением провода 1,5 мм2, которые выдерживают максимальную нагрузку в 3 кВт“, – объяснил Пярьяла.
Перед покупкой генератора:
· Определите, какие электроприборы нужны вам в кризисной ситуации.
· Подсчитайте, сколько электроэнергии суммарно требуется для этих электроприборов.
· Если вы хотите подключить к генератору электронные устройства, на генераторе должна быть отметка AVR (автоматический регулятор напряжения), если ее нет, тогда к генератору нельзя подключать электронные устройства.
· Хорошо подумайте, где вы будете использовать генератор. В случае стационарного генератора узнайте, какие должны быть условия в помещении, чтобы в нем можно было установить генератор. Проверьте, предназначен ли генератор для использования в помещении или на улице. Генераторы, предназначенные для использования в помещениях, не выдерживают изменчивых погодных условий и влажности.
· Перед установкой стационарного генератора узнайте в местном самоуправлении, нужно ли подавать в Строительный регистр извещение о строительстве.