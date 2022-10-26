В Эстонии начался покупательский бум на электрогенераторы. Что нужно помнить и знать?

„Электрогенератор – это возможность обеспечить работу важных электроприборов при перебоях с подачей электроэнергии. Для того чтобы в и без того критический момент генератор не стал причиной несчастного случая, при его установке и использовании следует соблюдать правила безопасности. Самое главное – изучить инструкцию производителя по установке, использованию и обслуживанию прибора“, – объяснил эксперт по надзору за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.

„Очень важный нюанс связан с угарным газом. При работе двигателя внутреннего сгорания выделяются выхлопные газы, содержащие в том числе и угарный газ, который крайне опасен. Поэтому надо как следует подумать, как обеспечить отвод выхлопных газов так, чтобы они не проникли обратно в помещение через окна или вентиляционные отверстия. Вне зависимости от того, насколько тщательно продуман вывод выхлопных газов из помещения, мы все же рекомендуем приобрести вместе с генератором и датчик угарного газа – конечно же, разумнее будет иметь умный датчик, который при повышении концентрации угарного газа не просто издает сигнал, а передает информацию тем, кто на нее отреагирует“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

При установке генератора в помещениях необходимо следить, чтобы устройство находилось достаточно далеко от стен, других приборов и емкости с топливом, оно должно быть установлено в отдельном пожарном отсеке.