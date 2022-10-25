ФОТО | Прокурор, ратующий за заключение Осипенко под стражу: для здоровья подозреваемого тюрьма даже лучшее место, чем дом

Сегодня Тартуский окружной суд обсудил, достаточно ли здоров Николай Осипенко, подозреваемый во взяточничестве и торговле влиянием, чтобы его можно было взять под стражу. Суд предыдущего уровня, Вируский уездный суд, отклонил ходатайство прокурора, поэтому прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель обжаловал его. Тартуский окружной суд объявит свое решение 3 ноября.

На сегодняшнем слушании прокурор Вируского округа Алан Рюйтель представил суду только что подготовленную судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой Осипенко сможет участвовать в слушаниях через видеомост. Эксперт также пришел к выводу, что если Осипенко будет гарантировано ежедневное лечение и помощь в тюрьме, его могут взять под стражу.

„Оценка обвинения такова, что г-на Осипенко вполне можно содержать в тюрьме. Тюрьма — это даже лучшее место для заботы о его здоровье, чем дом“, — сказал Рюйтель, добавив, что в тюрьме есть врачи и медсестры, вспомогательный персонал, а в случае необходимости, в больницу можно попасть из тюрьмы быстрее, чем из дома Осипенко. Рюйтель также сказал, что стресс от судебного процесса не может быть больше, чем стресс от управления тремя фирмами, с которым Осипенко справляется.

Адвокат Николая Осипенко Юри Леппик не согласился с прокурором и заявил, что для Осипенко потенциально опасен даже просто контакт с посторонними. По словам Леппика, видеомост — это мера, введенная во время пандемии коронавируса, а не регулярная часть эстонской судебной практики. Леппик также обвинил прокуратуру в том, что она требовала ареста только по делу Осипенко, а не в отношении остальных подозреваемых. По мнению защиты, Осипенко в одиночку не смог бы совершить преступления, в совершении которых его обвиняют, поэтому странно, что хотят взять под стражу только больного подозреваемого.