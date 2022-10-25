Четыре решения для экономии электроэнергии

Уже почти десять лет назад исследования потребления электроэнергии показали, что при снижении температуры воды в установках электрокотла до десяти градусов, можно сэкономить до 20% энергии. При снижении температуры электрообогрева на три градуса, экономия электроэнергии составляет 8%. В морозильных камерах электроэнергия экономится до 40% в результате изменения температуры на восемь градусов. Основываясь на данных того времени, исследователи Таллиннского технического университета подсчитали, что у потребителей электроэнергии в Эстонии имеется 420-500 МВт контролируемой мощности, использование которой при необходимости можно регулировать.

В то время ежедневная разница в цене электроэнергии составляла в среднем 45 евро за МВтч. Если при такой разнице в цене более гибко использовать мощность 500 МВт в течение одного-трех часов каждый день, т. е. контролировать потребление, то можно ежегодно экономить от 8,2 до 25 миллионов евро. Но десять лет назад цена на электроэнергию редко превышала 100 евро/МВтч и составляла всего двадцать евро в ночное время. В то время не было острой необходимости управлять потреблением и создавать рабочие решения для домашних потребителей. Теперь эти решения существуют, и их становится все больше и больше. Например, уже в этом году Eesti Energia предложит пользователям солнечных станций автоматический оптимизатор использования энергии, который распределяет электроэнергию между солнечной электростанцией, сетью, энергоаккумулятором и домохозяйством в соответствии с установленными клиентом критериями, чтобы во время „дорогих“ часов, солнечные панели могли приносить доход, продавая энергию обратно в сеть.