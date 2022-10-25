Четыре решения для экономии электроэнергии(17)
Сократить потребление электроэнергии в домашних условиях очень легко с помощью различных решений по оптимизации. Их внедрение не требует больших вложений, - пишет Delfi Ärileht.
Уже почти десять лет назад исследования потребления электроэнергии показали, что при снижении температуры воды в установках электрокотла до десяти градусов, можно сэкономить до 20% энергии. При снижении температуры электрообогрева на три градуса, экономия электроэнергии составляет 8%. В морозильных камерах электроэнергия экономится до 40% в результате изменения температуры на восемь градусов. Основываясь на данных того времени, исследователи Таллиннского технического университета подсчитали, что у потребителей электроэнергии в Эстонии имеется 420-500 МВт контролируемой мощности, использование которой при необходимости можно регулировать.