Пенсионные взносы можно будет повысить: имеет ли это смысл?

Председатель комиссии Айвар Кокк отметил, что в дальнейшем по умолчанию будет действовать ставка взноса в размере 2 %. „Новая ставка взноса будет введена с 1 января 2025 года. Заявление необходимо будет подать не позднее 30 ноября предыдущего года. Ставку взноса можно будет менять один раз в год“, – пояснил Кокк.

„Повышение ставки является добровольным, и каждый человек сможет сам решить, больше или меньше копить на пенсию“, – сказал Кокк. Он добавил, что выбор конкретного человека не будет влиять на благосостояние других вкладчиков в пенсионные фонды. Согласно действующему порядку, нет возможности повысить ставку взноса. Изменение может оказать незначительное положительное влияние на других участников второй пенсионной ступени благодаря более быстрому сокращению платы за управление фондом.

Кокк отметил, что законопроект призван повысить будущее соотношение пенсии и зарплаты по сравнению с прогнозами в случае, если система останется без изменений. „Согласно минимальной цели средней государственной пенсии, соотношение пенсии к медианной нетто-зарплате в случае человека со стажем 40 лет, получающего медианную зарплату, должно составлять не менее 50 %“.

Заместитель председателя комиссии Яак Ааб отметил, что законопроект не коснется отчислений в I пенсионную ступень в размере 4 % за счет социального налога. Более высокие взносы во II пенсионную ступень не повлияют на пенсионные права в рамках I пенсионной ступени и на ее бюджет.

Более высокая ставка взносов позволит частично сгладить эффект от преждевременного снятия средств II ступени на размер будущей пенсии. Если покинувший II пенсионную ступень человек через десять лет решит в нее вернуться и выберет более высокую ставку взноса, у него будет возможность компенсировать пенсию, потерянную в результате преждевременного снятия средств. Окончательный размер пенсии будет зависеть прежде всего от размера взноса и длительности оставшегося периода накопления.